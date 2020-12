$!Rivers piensa en los playoffs y no en su posible retiro

Reconoce que su carrera de 17 años se acerca al final. Sin embargo, no pone fechas para dejar el fútbol americano

“Digo, ‘si las cosas no resultan como quieres este fin de semana, quién sabe que sucederá'", comentó Rivers el miércoles. “Creo que al menos es saludable pensar en eso, debido a que no tienes nada garantizado hacia el futuro. Pero pensar que podría ser el último partido sí, es algo en lo que he pensado, mi último encuentro”.

