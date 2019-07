Sebastián Abreu: “No escapa a mis sueños ser entrenador de la selección”

R: Sinceramente, hace muchos años siempre me puse en la cabeza poder experimentar mi última etapa de futbolista en Uruguay o tener la ‘chance’ de estar en Uruguay porque, parecen detalles boludos, pero mis hijos, los gemelos, que tienen once años, cuando me fui de Uruguay y tomamos la decisión de que la familia se radicara en Uruguay para tener sentido de pertenencia, en 2013, estaban muy chiquitos. Tienen ‘flashes’ de irme a visitar a los países, estar en un partido, pero no en el día a día, no los podía traer al vestuario como a (mi hijo) Dieguito o como a mi hija entrar en la cancha con los jugadores. Quiero que experimenten eso. Habiendo dos ofertas del exterior, de Perú y de Argentina, aparece la posibilidad de Boston, pero la prioridad la tenían los otros, y en una reunión en casa los gemelos dicen “papi, te queremos ver jugar acá”. Fue una inclinación de balanza que automáticamente dije “de esta manera no podés negarte”.

R: No puedes negar algo que los técnicos, cuando me llaman a diferentes equipos, desde los más encumbrados, como Lillo o Simeone, a los menos conocidos (como técnico) como Ramón Silva en Ecuador, me trasladan. Es como el frasco que lleva cada deportista, y en el caso personal, más allá de goleador, centro delantero, referencia de área, tiene también dentro del frasco esa situación que los entrenadores te hacen saber de jugador positivo, líder, referente, jugador que siempre ve el bosque y no el árbol, y a partir de ahí evalúan y quieren contar contigo. En el transcurso del año no todo es de color de rosa, hay momentos complejos y ahí está el jugador que puede tener esa virtud de administrar esas situaciones y contagiar química positiva para lo demás.

La política y los aprendizajes

P: Fuiste una de las caras visibles cuando salió el plan Ceibal (programa educativo en Uruguay). ¿Nunca te has planteado meterte en política?

R: No me sentiría capacitado de estar en política, administrar tanta gente que no es de mi raíz, que ya tiene instalados sus vicios, que venga alguien que no es de tu entorno y los quiera cambiar. Es preferible quedarme acá, que esto lo conozco como la palma de mi mano, aparte es la pasión mía. Por eso nunca quiero decir “no” para no quedar preso de tus palabras, mañana me ven cumplir una función cercana a un ministerio y me dicen “vos dijiste nunca”. Si me llaman para algo que me moviliza y tengo respaldo, no lo descarto. No es el primer objetivo, hoy es seguir jugando y ser entrenador, pero con el paso del tiempo no se sabe, siempre que sea para modificar situaciones, como el deporte en los niños.

P: Eres consciente de que eres una referencia, tanto en lo futbolístico como por tu personalidad, ¿no?

R: Muchas veces los jugadores grandes o personalidades del deporte dicen “no soy ejemplo de nada”. Por más que uno sabe, te vas dando cuenta, te ven como un ejemplo y eso es un granito de arena, una caricia al alma tras muchos fastidios... Con estas cosas te vas dando cuenta que no, que hay que seguir, porque si uno desiste... Hay lideres futbolísticos, hay líderes de vestuarios. Si esas personas que tienen ese don desisten se empieza a apagar la velita del que tiene la posibilidad de administrar y generar cosas a los más jóvenes.

P: ¿Tienes algún referente en el deporte o en la vida?

R: El primero de todos, mi viejo. Fue futbolista, centro delantero, muy disciplinado, muy exigente para cumplir con el rol de deportista. Uno lo vivió en carne propia, con 4-5 años, vivir en un vestuario, salir de mascota, viajar en el micro, comer en la mesa de los futbolistas. Eso me llevó a que el día que me tocó a mí no me asustara de nada. Después ya con jugadores como Juan Carlos de Lima o ‘Polilla’ Da Silva u Óscar Ruggeri o Francescoli. Si algo tenía, por consejo de mi padre, era estar tiempo con los buenos de verdad. Ejemplos de buenos jugadores y que construyeron una carrera con mucha humildad, con mucho sacrificio y profesionalismo. Y eso que aprendiste lo metés en una licuadora, lo actualizás, vas buscando forma, vas conociendo los perfiles de los compañeros, en base a lo que te enseñaron. Y lo que sí me quedó instalado y que no se negocia es el respeto.

P: ¿Qué experiencias te quedan de la época de España?

R: Lindas por más que en el momento eran feas. El fútbol español era superprofesional y allí el goleador tenía que exigirse igual que el que no había sido citado y yo venía de una cultura en la que el goleador era el mimado. Choqué con una realidad que estoy feliz de la vida de que me haya tocado a los 20 años, porque obviamente no seguí en el Depor porque no estaba preparado para este tipo de fútbol a esa edad. Volví a América, donde sí marcaba una diferencia, pero la experiencia vivida me hizo fortalecerme para decir “si querés trascender en el fútbol esto es lo que va a venir”. Acá estoy, hoy con 42 para 43, porque todo eso no se reflejaba en el momento, sino que iba guardando en el depósito, en el cuerpo, cosas buenas. Vengo con un respaldo atrás, una bodega, un colchón de conductas, de prevención, de entrenamientos, de alimentación que hoy me lleva a sostenerme y disfrutar el fútbol.