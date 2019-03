$!Tatuadora confiesa haber pasado una noche con Neymar

La tatuadora y modelo Liza Brito reveló que supuestamente pasó una noche en los brazos del jugador brasileño Neymar en un hotel de París.

Según Brito ambos compartieron esa noche la pasión y amor por los tatuajes. Sí, pasé la noche con Neymar. “Algo pasó, pero no daré detalles íntimos”, dijo.

“Neymar está enojado conmigo. Piensa que he informado a los medios para que me conozcan mejor. Eso no es cierto. No sé cómo llegó el asunto al público. Sospecho que alguien nos había fotografiado en el restaurante. Espero poder arreglarlo con él”, agregó.