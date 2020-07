$!Tres semanas de ausencia para Kylian Mbappé, cuentra atrás para la Champions

El París SG anunció este lunes que su delantero estelar Kylian Mbappé volverá a la actividad en "alrededor de tres semanas" después de sufrir un esguince de tobillo el pasado viernes, lo que pone en duda su participación en el encuentro contra el Atalanta de cuartos de final de la Liga de Campeones, el 12 de agosto.

El culebrón que quería evitar a cualquier precio el técnico parisino Thomas Tuchel, que deseaba proteger a sus futbolistas de lesiones, acaba de comenzar.

Los exámenes médicos realizados este lunes al jugador "confirman un esguince del tobillo con lesión de los ligamentos externos", anunció el club francés.

"Debido a este traumatismo, el periodo de vuelta a la actividad se estima en unas tres semanas", precisó.

Mbappé se lesionó el pasado viernes durante la final de la Copa de Francia contra el Saint Etienne, ganada por el equipo de la capital por 1-0, anotado por el brasileño Neymar aprovechando un rechace tras disparo del delantero francés, que minutos después se retiró lesionado tras recibir una dura entrada del capitán de los 'Verdes' Loïc Perrin, que fue expulsado.

Entre el pasado viernes, día de la lesión de Mbappé, y la fecha prevista para el partido de cuartos de final de la 'Champions' contra el Atalanta italiano, hay 19 días de diferencia.

El joven campeón del mundo comienza así una contrarreloj infernal para poder estar disponible para la principal cita de la temporada para el París SG, la 'Final 8' que se disputará en Lisboa, torneo del que saldrá el nuevo campeón europeo, el gran objetivo del ambicioso club francés en los últimos años.

Si no llegase a tiempo para esa importante cita, Mbappé podría estar recuperado para enfrentar una eventual semifinal europea, el 18 de agosto, y la final, el 23.

A la espera de lo que ocurra con el partido de Liga de Campeones, este diagnóstico confirma la baja de Mbappé para la final de la Copa de la Liga francesa, que el París SG disputará ante el Lyon el próximo viernes.

- ¿Otra maldición? -

"Si no está Mbappé, estará Neymar. Si no está Neymar, estará Icardi. Si no está Icardi, estará Di María. Este equipo del París SG tiene una gran cantidad de muy buenos jugadores; la ausencia de un jugador no es suficiente para debilitarles", aseguró el domingo a la emisora Europe 1 el entrenador del Lyon Rudi Garcia.

Cierto que el París SG dispone de uno de los planteles más completos de Europa, pero también lo es que la eventual baja de una de las dos grandes estrellas del equipo es un duro golpe para el club parisino y su objetivo de lograr cinco títulos esta temporada, coincidiendo con su 50º aniversario.

Y Mbappé, en los pocos minutos que pudo estar en la cancha contra el Saint Etienne, volvió a demostrar que es uno de los jugadores más en forma del PSG.

La salida del terreno de juego del delantero de 21 años, lesionado, y su reaparición después para ver el final del partido y recibir la copa, con muletas, hizo saltar todas las alarmas en el club francés, recordando unas imágenes que eran parecidas a las de 2018 y 2019, cuando la otra gran estrella, Neymar, no pudo afrontar los partido de octavos de final por estar lesionado.

Todo ello hace que los hinchas del PSG piensen que sobre el club pesa una especie de maldición en la máxima competición europea de clubes.

Neymar y Mbappé forman un dúo letal en el terreno de juego y ambos exhiben una gran complicidad. La salida del francés coincidió con un bajón de los parisinos ante el Saint Etienne, que acabaron jugando un partido discreto, con muchas lagunas ofensivas.

"No es en absoluto una buena noticia", admitió Tuchel tras la final.

"Es un jugador indispensable para nosotros", añadió el capitán del PSG, el brasileño Thiago Silva.

En caso de no poder contar finalmente con Mbappé para el partido frente al Atalanta, Tuchel tendría además el hándicap de no poder contar ya con el delantero uruguayo Edinson Cavani, que no renovó su contrato para acabar la temporada con el club francés.

Los recambios posibles podrían ser el español Pablo Sarabia o Eric Maxim Choupo-Moting si el técnico germano no quiere variar su habitual sistema de 4-3-3 o meter un centrocampista más para jugar 4-4-2.

A Tuchel le quedarán dos partido para hacer pruebas: la final de la Copa de la Liga el viernes y un amistoso contra el Sochaux el 5 de agosto.