$!Un dominicano es el barbero del Atlético de Madrid

El corte de pelo que exhiben la mayoría de jugadores del Atlético de Madrid los realiza un dominicano. Su nombre es Archibardo Hernández, conocido como “Wizarchy”, un santiaguero de 32 años que emigró a Suiza en 2010 hacia familia de unos primos y que pronto se movió al barrio madrileño de Vallecas.

Hoy goza de una relativa fama, pero sus inicios fueron duros, llegó a pasar hasta una semana esperando una cabeza para aplicar la que llama su “tijera mágica”. Su despegue llegó cuando dos jugadores del equipo B del Atlético llegaron a la peluquería casi cerrada y ofrecieron pagar 30 euros por un corte que cuesta 5. Gustó, semanas más tarde volvieron y se identificaron, promovieron el nombre del peluquero en el equipo y la lista de figuras ha crecido.

“Dejé mi hogar, familia y mi país para perseguir un sueño. Vine sin nada, sólo me traje mis tijeras mágicas. Los comienzos fueron muy duros. Estaba ya a punto de rendirme cuando entró un cliente, era Lemar, el jugador del Atleti y me dijo: 'Si se cree y se trabaja, se puede'. Él me trajo a Héctor Herrera, que me dijo: 'Nunca dejes de creer'. Y yo seguí cortando el pelo con mis tijeras mágicas y vino Kondogbia, Luis Suárez y me decían: 'Partido a partido'. Y mis sueños se empezaban a cumplir. Llegó Joao Félix, Giménez. Nunca me gustó el futbol, pero me hice del Atleti por su espíritu luchador“, dice Hernández en la promoción que tiene el equipo en su página en YouTube.