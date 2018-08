Un empate con sabor a derrota (0-0)

Se podría decir que en los 90 minutos del choque los locales han tenido dos o tres ocasiones claras, en acciones aisladas o segundas jugadas ninguna de creación propia. La gran mayoría de estas han sido a través de un incansable Luis Espinal, el cual se ha pegado un palizón físico corriendo arriba y abajo, sin conseguir mucho más peligro que un balón que ha pasado cerca del travesaño en el 50’. Las intentonas del 7 Guerrero a base de pelotazos a la espalda de los centrales de San Francisco, los cuales han estado inconmensurables a lo largo de todo el partido, no surtían efecto y los minutos iban pasando. Esa forma desesperada y poco trabajada de buscar el gol ha condenado a los locales a ir a remolque de San Francisco durante todo el partido, un planteamiento conservador por parte de Lenin Bastidas. Eso, sumado a la desaparición del goleador del equipo, Armando Maita, el cual no ha entrado en juego en todo el encuentro apagado entre los dos defensores centrales de San Francisco, ha sido determinante para que Pantoja no ganara.

No obstante, Maita no ha sido el único que se ha visto superado por sus marcadores ya que varios jugadores Guerreros llamados a ser protagonistas en un encuentro como el de hoy, tampoco han aparecido. Futbolistas de la talla de Leandro Silva, Jesús Quintero o incluso Jean Carlos López, no han estado a la altura del encuentro que se disputaba en el Olímpico Félix Sánchez. Silva ha estado apático, desconectado como su otro compañero Quintero a los que no les ha venido nada bien ese planteamiento de buscar a los jugadores más adelantados a base de balones largos. El caso de Jean Carlos López ha sido más un quiero y no puedo, ya que lo ha intentado durante todo el partido pero sin éxito. Varias pérdidas seguidas en la primera parte, coronándose con una falta que le ha valido la amonestación, han acabado por desesperarle aunque no ha cedido en su empeño hasta el punto de que ha rozado el gol con un lanzamiento de falta que se ha estrellado en el travesaño. Un centro del campo dominado por completo por el dorsal 10 de San Francisco, Antonio Carrera, el cual hizo todo para su equipo: bajó a recibir, robó balones, distribuyó el juego e incluso golpeó en más de una ocasión al arco. Una performance colosal del centrocampista de San Francisco.

Si todo lo expuesto hasta ahora no fuera suficiente, y ante la evidente superioridad de los visitantes, el primer cambio del entrenador de Pantoja fue en el 74’. Ronaldo Vásquez ingresó a un encuentro ya decidido, sin tensión, con sus socios agotados o perdidos en combate. Un cambio que llegó tarde y que poco pudo hacer para cambiar las cosas. El preparador venezolano, tras el encuentro, aseguró que no creía que hacer los cambios antes hubiera cambiado el panorama ya que su equipo “estaba jugando bastante bien” y que los jugadores cumplieron “lo que les había pedido y lo hicieron bien”. Bastidas pidió pensar en “lo que viene” (el partido del jueves contra Atlántico) dio entender que estaba satisfecho con empate ya que seguían a un punto en clasificación. El capitán Guerrero, Nico Rebollo, expresó una opinión distinta sobre el encuentro: “Nuestro planteo fue conservador, les dejamos mucha cancha a ellos. El empate sabe mejor para ellos porque ahora nosotros dependemos de que ellos caigan en algún momento” dijo el defensor central de Pantoja. Rebollo fue más allá y aseguró que “tenían que haber arriesgado un poco más” y añadió que de haber sido él el técnico hubiese apostado por jugadores como Darly Batista. “Creo que era un partido bueno para él para aprovechar su velocidad por fuera , les podríamos haber creado más peligro. El DT decidió otras opciones, sabíamos que el empate no nos dejaba lejos y él es el que decide”. El capitán de Pantoja valoración: “Creo que cuando entró Ronaldo (Vásquez), para mí poco tiempo, se mostró que esa picardía de jugador joven nos vino bien. Pantoja tiene que aprovechar el buen momento de estos jugadores, tanto él como Darly (Batista). Creo que estuvimos demasiado conservadores y lo terminamos pagando caro, para mí un empate que deja sabor amargo.

Como broche final a sus declaraciones post partido, Rebollo, expresó: “La entrega que uno hace (jugar con molestias) es porque quiero ganar y no me gustó el planteo de hoy. Somos un equipo con potencial para salir a ganar a cualquier rival”.