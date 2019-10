Video | Cristiano Ronaldo eligió sus mejores goles y los compartió en Instagram

En su cuenta de Instragran, el jugador portugués Cristiano Ronaldo celebró el gol 700 de su carrera compartiendo una recopilación de lo 26 mejores. “Orgulloso de marcar el gol número 700 de mi carrera. Me gustaría compartir con todos aquellos que me ayudaron a alcanzar esta marca. Hoy no obtuvimos el resultado que queríamos, pero juntos calificaremos para Euro 2020”.