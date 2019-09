Video | Cristiano Ronaldo llora en entrevista al ver imágenes inéditas de su padre fallecido

Cristiano Ronaldo se echó a llorar durante una entrevista televisiva con Piers Morgan después de que le mostraran imágenes de su difunto padre que nunca había visto antes.

Ronaldo tenía solo 20 años cuando su padre murió de insuficiencia hepática a la edad de 52 años después de luchar contra el alcoholismo. Y la superestrella de Portugal y Juventus no pudo reprimir su emoción al explicar cómo su padre no vivió para ver sus logros históricos en el juego.

Ronaldo, llorando, dijo: “Nunca vi el video. Nunca vi ese video. Increíble.” Cuando se le preguntó cómo se sintió escuchar a su padre hablar de su orgullo por los logros de su hijo, el ex jugador del Real Madrid agregó: “Sí, mucho.

“Creo que la entrevista sería divertida, pero no esperaba llorar. Pero nunca vi estas imágenes. No sé dónde tú ... tengo que tener estas imágenes para mostrar a mi familia. Pero realmente no conocí a mi padre al 100 por ciento. Era una persona borracha. Nunca hablé con él, como una conversación normal. Fue difícil.”

Ronaldo solo había estado en Man United durante un par de años cuando su padre falleció y se perdió muchos de los momentos más importantes de su carrera.

Estos incluyen cinco títulos de la Liga de Campeones, la misma cantidad de Balón de Oro y llevar a su país a la gloria de la Eurocopa 2016 y también el trofeo de la Liga de las Naciones. El padre de cuatro hijos de 34 años dijo: “Mi familia ve, mi madre, mis hermanos, incluso mi viejo hijo, pero mi padre no vio nada, y fue ... murió joven”.

Ronaldo también reveló que planea casarse con su novia Georgina Rodríguez algún día, pero aún no. “Estaremos [casados] un día, seguro. Es el sueño de mi madre también. Entonces un día. ¿Por qué no?”.