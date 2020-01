Video | La ‘Kiss Cam’ graba una posible infidelidad en un juego de fútbol

Un aficionado estaba tranquilamente sentado en la grada disfrutando del partido del Barcelona Sporting de Guayaquil contra el Delfín, en Ecuador. Lo que parecía una tarde de fútbol agradable y apacible se acabó convirtiendo en una auténtica pesadilla, según informó Mundo Deportivo.

Y es que entre el seguidor presenciaba el partido cuando fue pillado por la ‘Kiss Cam’ regalando un bonito beso a la mujer que se sentaba a su lado. Un gesto romántico en toda pareja si no fuera porque su reacción inmediata al comprobar que había sido grabado por la popular cámara y que su beso había sido transmitido en directo en pantalla gigante delante de todo el estadio, le hizo sentirse realmente incómodo, mostrando un rostro preocupado.

La reacción parece señalar que, probablemente, la que estaba a su lado no era su mujer o novia sino simplemente una amiga. ¿Una infidelidad en toda regla?, se preguntan los usuarios en redes sociales. El video se ha hecho viral en cuestión de horas. La escena ocurrió durante el partido entre el Barcelona Sporting de Guayaquil y el Delfín, correspondiente a la LigaPRO. No obstante, el encuentro se ha hecho viral no tanto por lo sucedido sobre el terreno de juego sino por el desliz en las gradas.