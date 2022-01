Aaron Jarvis remonta y gana el Latinoaméricano de golf en Casa de Campo

Aaron Jarvis, de Islas Caimán, un territorio británico con sólo 650 jugadores y dos campos de golf, se quedó con el título del Latin America Amateur Championship, el campeonato para aficionados más importante de la región. Lo hizo tras firmar una tarjeta de 69 golpes (-3) y totalizar 281 (-7) en el campo Teeth of the Dog en Casa de Campo.

“La verdad es que no puedo poner en palabras lo que significa esto para mí, es increíble. En las próximas horas voy a tomar real dimensión de lo que acabo de conseguir. La oportunidad de jugar el Masters y The Open es un sueño para cualquier golfista y no puedo esperar a que se me cumpla”, fueron las primeras palabras de Jarvis, de 19 años, que jugó un golf extraordinario bajo presión, allí donde el brasileño Fred Biondi dilapidó una ventaja de dos golpes desde el grupo final.

“Fui muy paciente en el final de la vuelta, sabía que en los últimos hoyos podía hacer algunos birdies y me dejé las oportunidades. Ojalá esto ayude a hacer crecer el golf en mi país”, expresó aún incrédulo el flamante campeón del LAAC que por segunda vez participaba de este campeonato. La anterior había sido en este mismo escenario en 2019 cuando superó el corte clasificatorio, pero finalizó en el puesto 50. “Obviamente llegué mejor preparado esta vez, con más experiencia y con un juego totalmente distinto”, comentó Jarvis, quien consiguió su lugar en la Universidad de Las Vegas después de obtener grandes resultados en el último año de High School en Windemere Prep School.

Además de su primer gran semestre en la universidad, para Jarvis fue una bisagra en su joven carrera la decisión de instalarse en Estados Unidos para asistir a la Leadbetter Junior Golf Academy, en Orlando, después de su debut en el LAAC 2019. “Ojalá que esto pueda inspirar a las próximas generaciones de mi país para que el golf comience a ganar popularidad”, agregó Jarvis, quien sin dudas revolucionará no sólo las Islas Caimán, sino la academia de Leadbetter, la Universidad de Las Vegas y cada rincón su país natal de sólo 71 mil habitantes.

El inicio y el final de la ronda fueron los momentos sublimes de Jarvis en una jornada de domingo en la que Teeth of the Dog, aún sin viento, demostró ser un escenario perfecto para la definición de este campeonato. Las emociones aparecían en cada uno de los grupos finales y Jarvis, en silencio, subía en el tablero. El arranque de la ronda lo puso rápido en posición con tres birdies en los primeros cinco hoyos. El bogey en el 8 no fue tan grave como el doble bogey en el par 4 del 9, para un 36 (par) de ida que lo alejaba de Biondi y del resto de los que peleaban el campeonato aún con muchos vaivenes.

Mientras Roberto Nieves (Puerto Rico), puntero después de los primeros 54 hoyos, perdía su consistencia con el doble bogey en el par 5 del 5, Mateo Fernández de Oliveira (Argentina) metía presión con una sólida ronda de 68 golpes sin errores que no le alcanzó por un sólo golpe (no bajó el par 5 del 18). En silencio, Jarvis comenzó a arriesgar a partir del hoyo 10 y con cuatro birdies y un bogey (en el 16), cerró con 33 de vuelta (-3). El número mágico de 281 golpes (-7) era el desafío para todos y, por consiguiente, una presión extra para todos que le agregaba un toque de dramatismo al final.

En ese contexto, Fred Biondi, puntero por dos al tee del 10, cambió su aparente tranquilidad por un par de swings malos que le costaron dos bogeys en los últimos cinco hoyos y no bajar el par 5 del 18. Fue el también silencioso y luchador Vicente Marzilio (Argentina), quien tuvo la última posibilidad de mandar el final a playoff: tras un enorme segundo golpe en el 18 (la pelota picó en una boca de riego antes del green y quedó a 4 metros), el argentino falló el putt para águila y todo terminó. Unos minutos antes, Santiago de la Fuente (México) también tuvo su chance, pero erró de un metro para birdie en el 18 y dilapidó su posibilidad de forzar un desempate.

El Latin America Amateur Championship 2022 les dio una nueva lección a todos: en el golf siempre hay lugar para las sorpresas, para las historias increíbles de superación, para campeones que llegan desde pequeñas islas con un par de campos de golf y un puñado de jugadores aficionados. Aaron Jarvis seguramente será una bisagra no sólo para su país sino la inspiración perfecta para muchos en toda la región. En definitiva, de eso se trata este campeonato que idearon los Socios Fundadores: el Masters, The R&A y la USGA.

Los Premios del LAAC

Aaron Jarvis recibió una invitación para jugar el Masters Tournament 2022 en Augusta National Golf Club y The 150th Open en St Andrews.

Además, obtuvo exenciones completas para disputar The Amateur Championship, el U.S. Amateur Championship y todo otro campeonato amateur de la USGA para el cual sea elegible y está exento para las etapas finales de clasificación para el 122th U.S. Open que se jugará en The Country Club en Brookline, Massachusetts.

Asimismo, Mateo Fernández de Oliveira, Vicente Marzilio, Santiago de la Fuente y Fred Biondi, ingresan directamente a las fases finales de clasificación para The 150th Open y el 122th U.S. Open Championship.