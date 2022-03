Chad Ramey se llevó en el Corales Puntacana su primer título del PGA TOUR

El estadounidense Chad Ramey ganó el domingo Campeonato Corales Puntacana azotado por el viento para su primer título del PGA TOUR, superando a Ben Martin y Alex Smalley por un golpe.

Ramey cerró con una ronda de 67, cinco bajo par, completando un par de dos putts en el hoyo 18 después de que Martin falló un intento de birdie de 6 pies que habría forzado un desempate.

“Honestamente, fue como siempre pensé que sería”, dijo Ramey. “Fue muy estresante, muy estresante llegar a la recta final, pero lo superé, me aferré a mi proceso, me quedé dentro de mí y lo saqué”.

Dos golpes detrás de Martin al ingresar a la ronda, Ramey hizo cuatro birdies seguidos en los números 13-16 para tomar la delantera y paró el par 3 (hoyo 17) en Corales Golf Course.

“He estado rodando bien el putter todo el día, simplemente no habían entrado”, dijo Ramey. “Estaba alrededor del agujero en el lado frontal. No cambié nada, no hice nada diferente. Empezaron a entrar”.

Con el torneo jugado frente al evento World Golf Championships-Dell Technologies Match Play en Austin, Texas, Ramey ganó 300 puntos FedExCup. El jugador de 29 años de Mississippi terminó con 271, 17 bajo par.

“Creo que tomará tal vez uno o dos días asimilarlo”, dijo Ramey. “Todo es bastante surrealista, sucede bastante rápido, pero definitivamente estoy emocionado”.

Martin, el líder después de cada una de las primeras tres rondas, cerró con un 70. El ganador del Abierto de Hospitales Shriners para Niños 2014 por su único título del PGA TOUR, Martin estaba haciendo solo su segunda participación en el PGA TOUR del año.

“Eso obviamente fue difícil”, dijo Martin. “Gané aquí antes, gané en el Korn Ferry, subcampeón en el U.S. Am, pero supongo que tal vez quería este mucho más. No creo que nunca haya estado tan emocionado por el golf, así que esta es la primera vez. Supongo que, para mí, eso es algo bueno. Significa que competí duro y obviamente me dolió. Acertar dos tiros tan buenos en 18 para tener una oportunidad tan buena y luego no capitalizar, supongo que es la parte más difícil”.

Smalley terminó con un 67. El novato del TOUR de Duke tuvo su mejor resultado en el PGA TOUR.

“Semana exitosa”, dijo Smalley. “Algo que pica un poco para quedar corto. Dejé mi pie de 20 pies en las últimas 6 pulgadas justo en el medio. Lo que sea que esté destinado a ser, está destinado a ser, así que tomo muchos aspectos positivos de esta semana”.

Jhonattan Vegas, de Venezuela, disparó un 68 para empatar en el cuarto lugar con Cameron Percy (67) con 15 bajo par.

El danés Rasmus Hojgaard (67) tenía 14 bajo par. El hermano gemelo Nicolai, el jugador mejor clasificado en el campo en el No. 77, no pasó el corte.

