Brooks Koepka y Abraham Ancer se suman a la Superliga saudí de golf

( THE ASSOCIATED PRESS )

Brooks Koepka, uno de los primeros jugadores que se pronunció en contra de la Superliga saudí para solo 48 golfistas, se convirtió en el más reciente jugador de la Gira de la PGA que firma con la LIV, según confirmó The Associated Press.

Una persona con conocimiento de la decisión de Koepka dijo a la AP que el ganador de cuatro majors aún podría competir en la Gira de la PGA hasta que debute en la LIV. La persona pidió no ser identificada debido a que no había sido autorizada para hablar en nombre de la gira. El diario británico The Daily Telegraph fue el primer medio en informar sobre la decisión de Koepka.

LIV no ha anunciado la incorporación de Koepka, en medio de conjeturas que varios otros podrían hacerlo pronto.

Uno de ellos fue el mexicano Abraham Ancer, el número 20 del ranking mundial y el año pasado ganó en un playoff su primer torneo de la Gira de la PGA — el FedEx St. Jude Invitational del World Golf Championship. También cuenta con el título del Abierto de Australia de 2018.

Ancer explicó que su decisión no fue tomada “a la ligera” y que unirse a la LIV ayudará que el golf crezca en México.

“Nunca me hubiera imaginado estar en esta posición el día de hoy”, dijo en Twitter.

Las deserciones de Koepka y Ancer trascendieron justo cuando la Gira de la PGA realizó una reunión de jugadores previo al Travelers Championship, en la que el comisionado Jay Monahan habló sobre la postura del circuito y los planes para modificar la temporada y sus torneos.

Según dos jugadores que participaron en la reunión, la PGA quiere volver a un calendario en el que la temporada arranca en enero y que los playoffs de la Copa FedEx cuenten con los primeros 70 del ranking. Los jugadores pidieron no ser identificados debido a que el encuentro fue privado.

Koepka está anotado para competir en el Travelers Championship en Cromwell, Connecticut, pero no acudió a la reunión de jugadores en el campo del club TPC River Highlands. El próximo torneo de la LIV arranca el 30 de junio en las afueras de Portland, Oregon.

Koepka fue el segundo jugador, después de Rory McIlroy, en criticar la Superliga en marzo de 2020 al declarar a AP que “no me parece que el golf se tenga que limitar a 48 jugadores”.

“El dinero no cambiará mi vida", dijo Koepka entonces.

El proyecto de la liga rival se concibió inicialmente como la “Liga Premier de Golf”, aunque también dependía del financiamiento del fondo soberano de Arabia Saudí. Greg Norman y LIV acogieron la idea de torneos con 48 jugadores, sin cortes y con equipos.

Koepka le aportaría a la LIV una figura de renombre con sus cuatro grandes títulos — dos seguidos del Abierto de Estados Unidos (2017-18) y el Campeonato de la PGA (2018-19), pero no ha sobresalido desde entonces tras sufrir una serie de lesiones.

Su última victoria se remonta al Abierto de Phoenix y ahora mismo es el número 19 del ranking. No superó el corte en el Masters y tampoco asomó entre los primeros 50 en el Campeonato de la PGA y el US Open.