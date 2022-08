PGA Tour dice que los jugadores sabían las consecuencias de unirse a LIV Golf

El PGA Tour le pidió a un juez federal en San Francisco que negara la apelación de tres jugadores suspendidos que se unieron al LIV Golf respaldado por Arabia Saudita y ahora quieren competir en la lucrativa postemporada del circuito, argumentando que los jugadores conocían las consecuencias hace dos meses.

Talor Gooch, Matt Jones y Hudson Swafford buscan una orden de restricción temporal. Se encuentran entre los 10 jugadores que presentaron una demanda antimonopolio contra el PGA Tour la semana pasada.

La audiencia está programada para el martes a la 1 pm PDT en San José, California, dos días antes del primero de los tres eventos de playoffs de la Copa FedEx en la búsqueda del premio mayor de $18 millones.

El Campeonato FedEx St. Jude en Memphis, Tennessee, tiene una bolsa de $15 millones, y los mejores 70 jugadores avanzan al segundo evento de postemporada en Wilmington, Delaware.

Gooch (No. 20), Jones (No. 65) y Swafford (No. 67) se encuentran entre los nueve jugadores que se han unido a LIV Golf y terminaron la temporada regular entre los 125 primeros en la clasificación de la Copa FedEx . Los otros seis que se unieron a LIV Golf no están pidiendo jugar en la postemporada del circuito.

Presentación judicial En una presentación judicial el lunes para oponerse a la orden de restricción temporal, la gira argumentó que las leyes antimonopolio no permiten que los tres jugadores “tengan su pastel y se lo coman también”.

Gooch, Swafford y Jones usaron la misma frase en cartas separadas con mucha carga legal a los funcionarios de la gira el mes pasado para protestar por sus suspensiones y afirmar que las regulaciones eran onerosas y les impedía jugar en otro lugar.

“Soy un agente libre y un contratista independiente. El Tour no puede tener su pastel y comérselo también tratando de controlarme como lo haría con un empleado, mientras no me proporciona los derechos y beneficios que un empleado recibiría”, decía cada carta.

El PGA Tour argumentó en su moción de oposición: “A pesar de saber muy bien que infringirían las Regulaciones del TOUR y serían suspendidos por hacerlo, los Demandantes se han unido a la liga de golf competidora LIV Golf, que les ha pagado decenas y cientos de millones de dólares en dinero garantizado. suministrado por el fondo soberano de riqueza de Arabia Saudita”.

El CEO de LIV Golf El CEO de LIV Golf, Greg Norman, dijo en un comunicado: "Creo que los jugadores tienen derecho a jugar cuando y donde elijan para que sus talentos puedan llevarlos lo más lejos y alto posible".

“Creo que todos los jugadores, ya sea que elijan jugar con LIV o el PGA Tour, entienden y aprecian el propósito y la importancia de las acciones legales de los jugadores en todo el mundo”, dijo Norman. “El PGA Tour está tratando de presentar esto como 'nosotros' contra 'ellos'. Los jugadores lo saben mejor”.

Los tres jugadores no estaban entre los jugadores más buscados para la liga rival de Norman, aunque estaban entre el grupo inicial de jugadores que firmaron con LIV Golf. Gooch fue el único entre los 50 mejores del mundo, principalmente por su única victoria en el PGA Tour en noviembre pasado.

“Los demandantes han esperado casi dos meses para buscar ayuda del Tribunal, inventando una 'emergencia' que ahora sostienen que requiere una acción inmediata”, dice la presentación. "No es así".

La gira sostiene que el jugador sabía que no sería elegible para los playoffs de la Copa FedEx “cuando aceptaron millones de LIV para incumplir sus acuerdos” con la gira.

Los jugadores no fueron suspendidos hasta que dieron el primer golpe en un evento de LIV Golf .

Los eventos de LIV Golf, con un campo de 48 jugadores, consisten en 54 hoyos y ofrecen $25 millones en premios en efectivo para cada evento. Diecisiete jugadores ya han ganado $1 millón o más en tres o menos eventos. Quedan cinco eventos más en el calendario de este año, y LIV Golf ya ha anunciado un calendario de 14 torneos para 2023.

El próximo evento LIV no comienza hasta después de que termine la temporada del PGA Tour en East Lake en Atlanta con la Copa FedEx, que paga $ 18 millones al campeón.

Aunque los jugadores de LIV Golf han sido suspendidos, siguen siendo elegibles para el paquete de bonificación de la Copa FedEx. Cualquiera que termine entre los primeros 125 recibe $120,000. Aquellos que terminen dentro del top 150, como Pat Perez y Paul Casey, recibirían $85,000.

Dustin Johnson, Patrick Reed y Sergio García se encuentran entre los jugadores de LIV Golf que optaron por renunciar a su membresía en el PGA Tour. Reed está jugando dos torneos Asian Tour-International Series este mes.

La demanda que presentaron La demanda fue presentada el 3 de agosto por 11 jugadores. El mánager de Carlos Ortiz le dijo a The Associated Press que Ortiz ya no es parte de la demanda, aunque aún no se ha reflejado en los documentos judiciales.

“Carlos no quiere involucrarse en ninguna batalla legal”, dijo su manager, Carlos Rodríguez, en un mensaje de texto. “Está agradecido por la oportunidad que tuvo de jugar en el PGA Tour y en el Korn Ferry Tour en los últimos años”.

Ortiz en dos eventos LIV ha ganado casi $ 3.5 millones, aproximadamente el 44% de las ganancias de su carrera en el PGA Tour de 160 torneos.

El campo para Memphis actualmente es de 122 jugadores de los 125 que son elegibles y están en regla. Tres jugadores optaron por no competir por lesión o programación.