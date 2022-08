Las novatas surcoreanas An y Choi lideran el CP Women's Open

Hye-Jin Choi disparó 66 golpes, cinco bajo par, para unirse a la novata surcoreana Narin An en la cima de la clasificación el sábado en el Canadian Pacific Women's Open.

Choi igualó al líder de la segunda ronda, An, con 16 bajo par y 197 en Ottawa Hunt and Golf Club. En julio en Michigan, An y Choi se unieron para terminar sextos en el Dow Great Lakes Bay Invitational.

“Obviamente, ambos nos estamos enfocando en nuestro juego individual cuando jugamos juntos hoy, pero espero que ambos juguemos bien mañana y obtengamos una buena puntuación”, dijo Choi.

An tenía un 68.

“En general, no me gustó mi juego de hoy tanto como ayer y hace dos días”, dijo An. “Pero creo que no cometer grandes errores es algo positivo para llevar”.

La líder de la primera ronda, Paula Reto, de Sudáfrica, retrocedió un golpe después de un 67.

Las terceras clasificadas Nelly Korda (68) y Sarah Schmelzel (66) tenían 14 menos. Korda viene de su primera victoria del año en la Serie Aramco en el Ladies European Tour, donde se recuperó de siete golpes contra su hermana Jessica.

“Siempre decimos que este es como nuestro sexto major”, dijo Korda. “Las multitudes son increíbles. Siento que muchos canadienses orgullosos salen y nos apoyan. Es un gran evento. Sería bueno estar en la lista de campeones".

Maddie Szeryk fue la mejor canadiense, disparando un 69 para llegar a 9 bajo par.

La estrella canadiense Brooke Henderson, ganadora de 2018 en Wascana en Regina, Saskatchewan, estaba empatada en el puesto 60 con 3 bajo par después de 7