Smith, Niemann entre los jugadores para unirse a LIV Golf respaldado por Arabia Saudita

El campeón del Abierto Británico Cameron Smith y Joaquín Niemann se encuentran entre los seis jugadores que abandonaron el PGA Tour por LIV Golf, financiado por Arabia Saudita, que regresa esta semana para un cuarto torneo , esta vez fuera de Boston.

El fichaje de Smith, que llevaba desviando las dudas sobre su inminente marcha desde el día en que ganó la jarra de clarete, le da a Greg Norman su primer jugador entre los 10 mejores del mundo.

Smith, un australiano de 29 años, ascendió al No. 2 en el ranking mundial después de ganar en St. Andrews . Podría haber llegado al No. 1 con una victoria al comienzo de los playoffs de la Copa FedEx. Ahora, esa oportunidad se ha ido. LIV Golf no obtiene puntos de clasificación, aunque presentó una solicitud el mes pasado.

El PGA Tour suspenderá a los miembros tan pronto como pongan una pelota en juego en los eventos de LIV Golf.

Otros que firmarán son Marc Leishman, un seis veces ganador del PGA Tour de Australia que a los 38 años se retiró del top 50 del mundo, y otros tres que se van sin haber ganado nunca en el PGA Tour: los estadounidenses Harold Varner III y Cameron Tringale y Anirban Lahiri de India.

Smith y Niemann, quien es de Chile, estuvieron entre los ocho clasificados para el equipo internacional en la Copa Presidentes, que se jugará dentro de un mes en Quail Hollow. Leishman y Lahiri han jugado previamente en los partidos.

Debido a que el PGA Tour opera exclusivamente la Presidents Cup, a diferencia de la Ryder Cup, que Europa opera en su tierra natal, los jugadores que se unen a LIV Golf no son elegibles.

Niemann, de 23 años, consideró unirse a la liga rival en febrero hasta que los comentarios despectivos de Phil Mickelson sobre los sauditas y el PGA Tour estancaron el lanzamiento de LIV Golf. Niemann luego ganó el Genesis Invitational en Riviera y citó la competencia y la historia como razones por las que quería permanecer en el PGA Tour.

Pero todos sus mejores amigos en el golf se han unido a la serie rival, Carlos Ortiz y Abraham Ancer de México, Sergio García de España, y a menudo compartían una casa y traían a su propio chef para la semana. Su gerente, Carlos Rodríguez de GSE Worldwide, dijo que Niemann aún no había firmado un acuerdo con LIV Golf cuando voló a Boston el lunes.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/08/30/hombre-con-uniforme-azul-180f3bab.jpg Cameron Smith, de Australia, golpea desde el tercer tee durante la segunda ronda del torneo de golf Tour Championship en East Lake Golf Club, el viernes 26 de agosto de 2022, en Atlanta. (AP/JOHN BAZEMORE) https://resources.diariolibre.com/images/2022/08/30/ap22230604656770-bf8b44fc.jpg Harold Varner III observa su tiro en el hoyo 17 durante la primera ronda del torneo de golf BMW Championship en Wilmington Country Club, el jueves 18 de agosto de 2022 en Wilmington, Del. (AP/JULIO CORTEZ) https://resources.diariolibre.com/images/2022/08/30/un-hombre-con-un-bate-de-beisbol-b7c83da0.jpg Cameron Tringale observa su tiro en el tercer tee durante la primera ronda del torneo de golf BMW Championship en Wilmington Country Club, el jueves 18 de agosto de 2022 en Wilmington, Del. (AP/JULIO CORTEZ)

Además de ganar el Abierto Británico en su primer major, Smith ganó The Players Championship en marzo por un golpe sobre Lahiri. Paul Casey estaba dos golpes por detrás y ahora los tres jugadores se han unido a LIV Golf.

Junto con los grandes bonos por firmar (The Daily Telegraph reportó $150 millones para Smith), los jugadores completan $25 millones en premios en cada uno de los eventos LIV Golf Invitational.

El evento de Boston es en The International, que se encuentra a unos 45 minutos al oeste de Boston. LIV Golf despega la próxima semana debido al evento insignia de la gira europea en Wentworth, Inglaterra, y luego regresa del 16 al 18 de septiembre a los suburbios de Chicago.