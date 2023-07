Kids Hope Golf Tournament de Facci tendrá se jugará en agosto

Los días 11 y 12 de agosto se celebrará la tercera edición del Kids Hope Golf Tournament de la Fundación Amigos Contra el Cáncer Infantil, FACCI, que se desarrollará en el Campo de Golf de Punta Espada.

El torneo está preparado para recibir 200 golfistas, con 100 jugadores por día, en modalidad scramble en parejas, y se competirá en las categorías A, B, C y damas. Se premiarán los tres primeros lugares netos y el mejor score bruto overall.

Además, y por tercer año consecutivo, se llevará a cabo el “Helicopter Golf Ball Drop”, una dinámica única, donde caen cientos de bolas desde el cielo. Al comprar un ticket, se le designará una bola de golf con un número; las mismas que se dejarán caer desde el helicóptero y las tres bolas que queden más cerca a la bandera del hoyo serán ganadoras de obras de arte de las artistas Patricia Read, Eilen Jorge y Aida Vásquez.

El evento será escenario de una agenda de eventos para todos los participantes del Kid’s Hope siendo estas actividades “Buy a Mulligan from the pro” con la presencia de Willy Pumarol, primer golfista dominicano miembro del Ranking Mundial & PGA Tour Latinoamérica, otra de las actividades es “Buy a Putt from the mini pro” con Alejandro Balbuena, así como también, “Beat the Cancer target” dinámica que se llevará a cabo a la hora de los calentamientos en donde los jugadores medirán su precisión con golpes de bola hacia un panel de retos.

Esta edición del Kid’s Hope Golf Tournament tiene una connotación especial ya que este año FACCI cumple 20 años diciéndole “Sí a la vida” enfrentándonos al cáncer infantil, y a su vez en esta ocasión permitirá sostener más de 15 programas de apoyo que ofrece FACCI en el Hospital Infantil Robert Read Cabral contribuyendo con mejorar la calidad de la atención médica, la remodelación y equipamiento de determinadas áreas y gracias a una alianza público-privada que logrará la remodelación del área de internamiento de oncohematología, entre otras áreas y aporres al HIRCC.