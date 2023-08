Ramos y Schiffino, campeones de la XXIV Royal Cup de Cámara Británica

La pareja conformada por Miguel Ramos y Diego Schiffino se alzó con la gran copa en la edición número 24 de The Royal Cup, un evento organizado por la Cámara Británica de Comercio que fue celebrado en el laureado campo Teeth of the Dog en Casa de Campo.

Ramos y Schiffino, quienes ponen su nombre en la gran copa y se llevan a casa dos réplicas de The Claret Jug, hicieron 63 golpes para ganar el mejor score gross vía desempate de tarjeta ante Omar Faruk Elías y Lawrence Jacobo.

La Royal Cup 2023 tuvo una masiva participación de 118 golfistas que compitieron bajo la modalidad de Scramble en parejas en las categorías A, B y C.

La inauguración y cierre del evento contó con la presencia del Embajador de Su Majestad del Reino Unido en el país, S.E. Mockbul Ali OBE, la vicepresidenta de la Cámara, Sharon Cabral, y ejecutivos de la institución. El saque de honor fue realizado por Anyarlene Bergés.

Los ganadores en la categoría A, Omar Faruk Elías y Lawrence Jacobo con tarjeta de 61*, en segundo lugar, la dupla de Manuel Luna y Jabbar Singh con 63*, mientras que César Rodríguez y Marcel Olivares llegaron en tercer lugar con 64*.

En la B, con 64* dominaron las parejas de Guillermo Sicard y Luis Mejía, Franco Schiffino y Jaime Vega terminaron en el segundo lugar con score de 64*, y Danilo Taveras y Carlos Medrano llegaron en tercer lugar con 65.

En la categoría C, el primer lugar lo ganaron Alberto Bergés y Daniel Allseist con tarjeta de 71. Detrás llegaron Ronald Rodríguez y Luis Molina con 72*, dejando en tercero a Cesar Tirado y Daniel Hernández con 72*.

El evento contó con dos hoyos en uno gracias a Fiat y a Club Car, y también con varios premios especiales: el drive más largo lo logró Julio Heinsen, y los acercamientos a bandera se los llevaron Luis de León (hoyo 5), Guillermo Sicard (hoyo 13) y Wilfredo Baquero (hoyo 16).

(*) Desempate por tarjeta