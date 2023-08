Spieth se anota un 63 y lidera el St. Jude Championship

Jordan Spieth evitó las manchas en su tarjeta y en sus pantalones, sin bien tuvo que remangarlos hasta las pantorrillas en un campo anegado por la lluvia. El golfista texano completó su ronda del jueves en 63 golpes, siete debajo del par, y tomó una ventaja de un impacto en el FedEx St. Jude Championship.

Spieth embocó un golpe para un eagle y acertó un putt clave para un par en el 17. Tomó así su primera ventaja tras una ronda inicial en la Gira de la PGA desde el Sony Open realizado en enero. Al día siguiente, no pasó el corte en Honolulu.

Eso no será posible en el campo TPC Southwind. No hay corte en el certamen en el que participan 70 golfistas.

El comienzo de la postemporada de la Gira atravesó por algunos problemas. Se acumularon dos pulgadas de precipitación en la mañana, obligando a un retraso de más de dos horas.

Los greens estuvieron blandos pero rápidos. El campo estaba anegado e incluso lodoso.

No fue el mejor día para usar pantalones blancos.

Tom Kim se remangó los pantalones hasta las rodillas. Estuvo empatado brevemente con Spieth hasta que un bogey lo condenó a una tarjeta de 64.

"No quería ensuciarme", dijo Kim. "Simplemente no me gusta".

Collin Morikawa logró seis birdies para una ronda de 65 y se unió al argentino Emiliano Grillo, quien estaba dos golpes atrás. Así, Morikawa donará 6.000 dólares para el combate a los incendios forestales en Hawai.

Ha prometido entregar 1.000 dólares por birdie durante los playoffs. Sus abuelos nacieron en Lahaina y tuvieron alguna vez un restaurante ahí.