Todo listo para el XVI Torneo Invitacional Punta Blanca dedicado a Marcos Troncoso

Punta Blanca Golf and Beach Resort informó que todo está listo para la XVI edición de su tradicional torneo invitacional, el cual será celebrada del viernes 29 de septiembre al domingo 1 de octubre del presente año, dedicado a Marcos Troncoso, pasado presidente de la Federación Dominicana de Golf.

Los directivos de Punta Blanca indicaron que el torneo está lleno a toda capacidad, en el que tomarán parte más de 100 jugadores.

El programa de actividades del evento inicia el viernes 29 con una ronda de práctica desde las 10 de la mañana. A las 6:30 habrá un cóctel de bienvenida en el salón de eventos de Majestic Resorts, con los participantes del torneo, directivos de Punta Blanca, el homenajeado Marcos Troncoso y patrocinadores.

El sábado 30 de septiembre Troncoso hará el saque de honor, a las 11:45 de la mañana. 15 minutos después inician las competiciones del torneo, con la primera ronda, con salidas por "Shotgun".

La segunda ronda será el domingo primero de octubre, desde las 8 de la mañana. A las 2 de la tarde se celebrará la entrega de premios por parte de los organizadores.

En ediciones anteriores el torneo rindió homenaje a destacadas personalidades ligadas al mundo empresarial y del golf, como lo son Teodoro García Trabadelo (fundador de Punta Blanca), Homero Saviñón, Kalil Haché, Miguel Flaquer, Abel González (Cayo), Francisco Melo, Ernesto Izquierdo, Eusebio Núñez Malena, el MVP de MLB George Bell, José Zapata, Rafael Villalona Calero, José Soto y Luis Alcántara.

El torneo se jugará bajo la modalidad Medal Play (Stroke Play) individual con 4 categorías para caballeros: categoría A (0-9 de hándicap), categoría B (10-17), C (18-24), dos categorías Senior A (0 a 12) y B (13 a 24), y además una categoría para damas. En los caballeros A – B – C se premiará el mejor score bruto de cada categoría y las primeras tres posiciones netas, en la categoría Senior se premiará el mejor score overall y dos primeras posiciones netas, y en las damas se premiarán tres lugares netos.