Rachel Kuehn termina en el Top 10 del Campeonato Nacional Amateur de Augusta National

La golfista de ascendencia dominicana, Rachel Kuehn terminó empatada en el octavo puesto del Campeonato amateur femenino de Augusta National (Augusta National Women's Amateur), al terminar con un score de (+1), producto de 217 golpes para el fin de semana.

Kuehn, que es hija de la afamada golfista dominicana Brenda Corrie, miembro del Pabellón de la Fama del deporte dominicano, terminó empatada con Asterisk Talley, Eila Galitsky, Hailey Borja, Mirabel Ting y Maisie Filler, luego de finalizar su participación de tres rondas durante el fin de semana.

Kuehn (70), tuvo su mejor participación en el torneo este sábado al terminar dos golpes por debajo del campo.

La ganadora del torneo fue la inglesa Lottie Woad que terminó con un score de (-8) para el fin de semana, con un total de 208 golpes para el fin de semana.

Sobre Kuehn

Rachel Kuehn ha sido cuatro veces All-American de la Universidad Wake Forest y participó por cuarta ocasión en el Campeonato Nacional Amateur Femenino de Augusta. En 2022, avanzó a la ronda final en Augusta National e hizo birdie en cuatro de sus primeros siete hoyos para finalizar la ronda con 69 golpes y terminar séptima.

En diciembre pasado, estuvo entre las 12 jugadoras invitadas a participar en la sesión de práctica de la Copa Curtis de EE. UU. 2024 en enero en el Seminole Golf Club en Florida.

Tiene cinco resultados entre los 12 primeros esta temporada para Wake Forest, incluido T-3 en el Schooner Fall Classic 2023, T-4 en el Moon Golf Invitational 2024 y T-6 en la East Lake Cup 2023 en Atlanta Athletic Club.

También en 2023, ayudó a Wake Forest a ganar el Campeonato de golf femenino de la División I de la NCAA, representó a los Estados Unidos en su cuarta Copa Arnold Palmer consecutiva y su segundo Campeonato Mundial de Equipos Amateur Femenino consecutivo y terminó T-15 en el Annika conducido por Gainbridge en Pelican, en el Tour LPGA.

En 2022, en Merion Golf Club, cerca de Filadelfia, obtuvo el punto ganador para el equipo de la Copa Curtis de EE. UU. por segundo año consecutivo. Su madre, Brenda Corrie Kuehn, obtuvo el punto ganador para el equipo de la Copa Curtis de Estados Unidos en 1998.

Otros logros notables incluyen ser tres veces All-American junior en 2017-2019 y ganar el Campeonato Amateur Femenino Norte y Sur en 2020.

Sobre Brenda Corrie

Brenda Corrie León nació el 15 de diciembre de 1964, en Santo Domingo,República Dominicana.

Fue miembro del equipo de los Estados Unidos ganador del Mundial de Golf celebrado en 1998, en Santiago de Chile.

En 1990, incluida al Salón de la Fama como atleta destacada en Wake Forest University.

Galardonada, en el 2004, al Salón de la Fama de la Asociación de Entrenadores Americanos (National Golf Coaches Association – NCAA).

Y en el 2009 se convirtió en la primera jugadora nombrada al Pabellón de la Fama de la Asociación Dominicana de Golf.

La exitosa carrera de Brenda tuvo gran parte de sus inicios en el Santo Domingo Country Club, donde enfrentaba tanto a damas como a caballeros. Su partida a los Estados Unidos de América fue fundamental en el programa de golf del alma mater dela Universidad Wake Forest, donde se estableció como una de las mejores jugadoras del plantel y del país.

En Wake Forest, donde se inscribió como estudiante de segundo año, ganó dos títulos individuales de torneos de temporada regular y llevó a esa universidad al Campeonato ACC de 1986, como medallista, con 212 golpes (-10), score más bajo en los nueve años de historia del evento, para la época.

Corrie León coronó la primavera de 1986 con su tercera aparición en los Campeonatos de la NCAA, obteniendo honores al ser seleccionada en el mejor equipo All-América.

Una vez graduada en Wake Forest University, Brenda expandió su impacto en el juego a proporciones mundiales.

En 1988 ganó el Chattanooga Classic de Futures Golf Tour, su primer torneo como jugadora profesional, con un 66 en la ronda final.

Más adelante recuperó su condición de aficionada, convirtiéndose en una de las mejores jugadoras de Estados Unidos. En sus registros figura la clasificación a nueve U.S. Open, y 13 U.S. Amateurs, llegando a competir con ocho meses de embarazo, en el 2001, en el US Open Femenino.

En el 2002 fue nombrada miembro del equipo del 50 aniversario de ACC. De su padre, don Jack Corrie, heredó la estampa de excelente atleta de esta disciplina deportiva.