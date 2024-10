Corales Puntacana Championship es nominado en dos categorías en los premios del PGA TOUR

El torneo Corales Puntacana Championship fue nominado en las categorías de "Mejor Iniciativa de Marketing" y "Mejor Elemento de su Clase" en los Premios de Torneos 2023-2024 del PGA TOUR. Esta celebración es un reconocimiento a las ideas innovadoras, demostrando el increíble impacto que los torneos del PGA TOUR tienen en sus comunidades.

"PGA TOUR Tournament Awards" es una iniciativa que reconoce el trabajo destacado de los torneos del calendario. Este reconocimiento refleja nuestra dedicación a ofrecer una experiencia inigualable y estrategias de marketing innovadoras. Agradecemos a nuestro increíble equipo y a quienes nos apoyan a seguir elevando el juego y la experiencia de los torneos", expresó Manuel Sajour, director ejecutivo de Grupo Puntacana y director del Corales Puntacana Championship.

Asimismo, agregó que "estamos muy contentos de contar con dos nominaciones este año. Corales Puntacana Championship es un evento marca país con el cual la República Dominicana se pone ante los ojos del mundo con el turismo de golf".

También, en la categoría de "Mejor Iniciativa de Marketing" fueron nominados RBC Heritage, The Memorial Tournament Presented by Workday, Valero Texas Open, BMW Championship y RBC Canadian Open.

La categoría "Mejor Elemento de su Clase" o "Best In Class Element" consiste en destacar un servicio, un evento, un lugar, una campaña, un programa, una actividad, un procedimiento operativo o cualquier valor agregado que representa un elemento «Best in Class» que otros torneos deberían considerar seguir o incorporar en sus propios eventos.

Recientemente, el PGA TOUR y Puntacana Resort anunciaron las fechas del Corales Puntacana Championship, a celebrarse del 14-20 de abril de 2025, en el campo de golf Corales.

El Corales Puntacana Championship, válido para 300 puntos de la FedExCup, como cada año contará con la cobertura de transmisión en vivo en Golf Channel. El torneo tiene un alcance de 7.8 billones de impresiones en medios digitales e impresos a nivel nacional e internacional en 153 países, llegando a 7 millones de televidentes en Estados Unidos y 4 millones en Europa.