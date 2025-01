Tiger Woods debuta en la liga de golf bajo techo sin necesidad de presentación

PALM BEACH GARDENS, Florida, EE.UU. (AP) — Tiger Woods fue el sexto y último jugador en emerger del túnel y entrar al campo el martes para su debut en la TGL.

Nadie anunció su nombre. No era necesario.

La canción "Eye of the Tiger" de Survivor sonó fuerte y eso fue más que suficiente como presentación para quien es quizás el mejor golfista de todos los tiempos. No es como si alguien dentro del SoFi Center en el Palm Beach State College no supiera quién era Woods.

Además, la mayoría probablemente también sabía cómo Woods, Rory McIlroy y otros pasaron años intentando hacer realidad esta idea del golf bajo techo.

"Ahora es una realidad", dijo Woods.

La segunda fecha de la TGL se realizó el martes por la noche — Woods se unió a Kevin Kisner y Max Homa del Jupiter Links Golf Club para enfrentarse al Los Angeles Golf Club de Justin Rose, Collin Morikawa y Sahith Theegala.

El marcador final fue Los Angeles 12, Jupiter 1, en este torneo por equipos, a 15 hoyos y hecho para la televisión. El duelo incluye nueve hoyos con juego de triples alternados, seguido por seis hoyos de i9ndividuales —dos para cada integrante de los equipos.

Woods sonrió durante todo el recorrido, pese al marcador desigual. El formateo es tal que a Woods le bastaron 20 tiros en el duelo, que duró poco más de dos horas.

El equipo de Woods se encontró rápidamente en el lado equivocado del marcador, 5-0 abajo. Podría haber sido peor si Woods no hubiera embocado un putt de 6 pies para par, que ayudó a su equipo a empatar en el quinto hoyo. Ese putt llegó un hoyo después de que Woods erró un putt de 7 pies, desviado hacia la izquierda.

"Ya era hora, Tiger", dijo la leyenda del tenis Serena Williams en la transmisión de ESPN. Williams es amiga de Woods desde hace años y se encontraba apoyándolo.

Sin embargo, Williams es parte del grupo de propietarios del Los Angeles Golf Club, por lo que también respaldaba al otro equipo.

Hubo momentos clásicos de Woods, como observar fijamente los tiros que le gustaban mientras los tableros de video de alta tecnología describían la trayectoria que la bola habría seguido al aire libre. También hubo momentos frustrantes: meneó la cabeza después de enviar un wedge de 101 yardas al agua en el segundo hoyo del partido — mientras su hijo Charlie, sentado en una de las butacas del estadio con vista al campo, no pudo evitar la risa.

Williams se sentó en el palco de Los Ángeles justo a la derecha de las áreas de salida de los jugadores. Disfrutó así del espectáculo de las presentaciones de salida, los shows de luces y humo y la música estruendosa.

"Es muy salvaje", dijo Williams. "Es algo que ves un poco en el tenis. Lo vemos todo el tiempo en el baloncesto, ¿verdad? Realmente no lo vemos tanto en el golf. De hecho, nunca vemos eso en el golf. Es muy bueno ver sus personalidades y verlos brillar como golfistas. ... Es genial ver un nuevo aspecto."

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.