Estudiantes de escuela pública hacen historia al jugar golf por primera vez en un campo profesional

Por primera vez en la historia del deporte escolar en República Dominicana, un grupo de estudiantes de una escuela pública vivió la experiencia de jugar golf en un campo profesional.

Esta actividad se realizó como parte del Programa de Iniciación de Golf Escolar, impulsado por el Instituto Nacional de Educación Física (INEFI) y la Federación Dominicana de Golf (Fedogolf).

Los estudiantes del Centro Educativo Santo Cura de Ars (CESCAR), ubicado en el sector Capotillo, fueron los protagonistas de este momento histórico, al trasladarse al campo de golf de Isabel Villas, en Arroyo Hondo, para poner en práctica lo aprendido durante sus entrenamientos en la escuela.

"Este es un hito en la educación física del país. Que estos niños puedan jugar golf en un campo profesional es la mejor muestra de que estamos rompiendo barreras y haciendo que el deporte sea verdaderamente inclusivo", destacó Alberto Rodríguez Mella, director ejecutivo del INEFI.

Desde las 9:00 de la mañana, los estudiantes participaron en una sesión de entrenamiento donde practicaron la postura, el golpeo de la pelota y otras técnicas. Luego, se trasladaron a uno de los hoyos del campo para vivir la experiencia de jugar en un entorno real.

El entrenador Juan Carlos López, de Fedogolf, resaltó el esfuerzo de los jóvenes: "Mostraron gran dominio con los palos y una excelente actitud de aprendizaje. Su progreso en apenas tres meses es impresionante".

Enrique Valverde, presidente de la federación, también se hizo presente en la actividad y agradeció el respaldo del INEFI. "Este programa es un sueño hecho realidad. Llevar el golf a las escuelas, especialmente a las de sectores menos privilegiados, es una iniciativa que Fedogolf apoya con gran compromiso", afirmó.

La profesora de educación física del centro, Onnis Leyva, expresó su emoción por la iniciativa: "Siempre se ha dicho que el golf es un deporte exclusivo, pero esta experiencia ha cambiado esa percepción. Para muchos de estos estudiantes, el golf era algo inalcanzable, y hoy están aquí jugando en un campo profesional".

Uno de los estudiantes más entusiasmados fue Manuel Savino Leyva, de quinto de primaria, quien compartió su experiencia: "Antes no sabía mucho de golf, pero en la escuela comenzamos a practicar y me fui adaptando. Ya llevo tres meses y me encanta. Agradezco al INEFI por esta oportunidad".

Con esta iniciativa, INEFI y Fedogolf continúan apostando por la inclusión y el desarrollo del deporte en las escuelas públicas, brindando oportunidades históricas a los estudiantes dominicanos.