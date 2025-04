El campeón del Masters que regresa tras pasar por una prisión para jugar en Augusta

Dieciséis años después de cosechar los beneficios del rebote más afortunado jamás ocurrido en el Masters, Ángel Cabrera está de vuelta en Augusta. Ningún jugador en la historia del Masters ha tenido un camino más tortuoso, ni más controvertido, desde su ceremonia de entrega de la chaqueta verde hasta el primer tee, un camino que ha incluido crímenes violentos, arrestos, encarcelamiento y, ahora, una súplica de redención.

Nacido en 1969 en una familia de clase trabajadora en Argentina, Cabrera aprendió a jugar al golf en campos públicos y se unió al European Tour en 1996. Durante la década del 2000, ascendió a la cima del golf, alcanzando el número 9 del mundo en 2005 y derrotando a Tiger Woods y Jim Furyk por un golpe para ganar el Abierto de Estados Unidos de 2007.

Apodado "El Pato" por su característico paso y swing, el momento decisivo de Cabrera en el campo llegó en el Masters de 2009, cuando él y Kenny Perry se batieron en un desempate a muerte súbita.

El segundo tiro de Cabrera en el primer hoyo del desempate se estrelló contra los árboles... y rebotó en el centro de la calle. Derrotaría a Perry en el siguiente hoyo del desempate, consiguiendo su segundo major y su primera chaqueta verde.

Cabrera luchó para llegar a otro desempate del Masters cuatro años después, pero cayó ante Adam Scott. Le costó mucho repetir su triunfo en el Masters, ganando solo una vez más —en 2014 en el Greenbrier— antes de que sus demonios lo consumieran.

"Me costaba competir con los jugadores más jóvenes del PGA Tour, y una persistente lesión en el hombro me impedía jugar como quería", declaró Cabrera a Golf Digest en 2023. "Cuando me di cuenta de que no podía ganar, empecé a perder el interés. Estaba bien mientras competía, pero cada vez que volvía a Córdoba, mi vida se desmoronaba y terminaba juntándome con la gente equivocada".

En 2016, su exesposa, Silva Rivadero, denunció a Cabrera por haberla agredido física y verbalmente; otras dos exnovias presentaron posteriormente la misma acusación. Cuatro años después, mientras se enfrentaba a una comparecencia judicial obligatoria en Argentina, Cabrera abandonó el país y viajó a Akron, Ohio, para un torneo del PGA Tour Champions.

Esta decisión imprudente activó la "Alerta Roja" de Interpol, convirtiéndolo en fugitivo internacional, y en enero de 2021, las autoridades brasileñas lo arrestaron en Río de Janeiro. Brasil lo encarceló en la penitenciaría Plácido de Sá Carvalho durante casi cinco meses debido a retrasos en el procesamiento relacionados con la COVID-19.

"Un mal lugar", declaró el exentrenador de swing de Cabrera, Charlie Epps, a Golfweek en 2021. "Lo golpearon. No les importó que fuera Ángel Cabrera. Mucha gente se me acercó diciendo que podían sacarlo por 100.000 dólares o algo así".

Tras retenerlo durante varios meses, Brasil extraditó a Cabrera a Argentina, donde enfrentó cargos de agresión contra su exnovia Cecilia Torres Mana, robo, intimidación ilegal y reiteradas faltas de respeto a las autoridades.

Cabrera siguió siendo un héroe para muchos en Argentina; sus partidarios protestaron en su ciudad natal, Villa Allende, para exigir su liberación, y señalaron que sus sustanciales contribuciones a la caridad eran una prueba de su verdadera personalidad.

Durante su juicio en Argentina, Cabrera usó mascarillas de la época de la pandemia con sus iniciales grabadas, así como una chaqueta con el logo de la Copa Presidentes, un recordatorio no tan sutil de que no era un acusado común y corriente.

Ninguno de los esfuerzos de Cabrera fue suficiente para convencer al tribunal. Fue declarado culpable de agresión contra Torres Mana e inmediatamente comenzó a cumplir una condena de dos años en la Cárcel de Bouwer, una cárcel argentina dominada por pandillas.

Durante el juicio y posteriormente, Cabrera declaró su inocencia, pero la fiscalía en aquel momento sostuvo que Torres Mana era solo una de sus víctimas.

"Su situación es mucho más compleja; tiene otros cargos por los que también existen órdenes de arresto", declaró la fiscal Laura Battistelli poco después de que se dictara el veredicto. "Hay otras víctimas".

Una vez que Cabrera estuvo tras las rejas, Torres Mana publicó un dramático relato de su relación con él, que duró de 2016 a 2018. Durante ese tiempo, escribió Torres Mana, Cabrera la abusó física, psicológica y sexualmente. Su relación pasó de ser una relación de celos a posesión, y de ahí a una conducta delictiva.

"No podía ir al supermercado ni al gimnasio. Ángel siempre creía que iba a estar con otro hombre. Me seguía y me quitaba el celular", escribió Torres Mana. "Me obligaba a hacer cosas muy sucias y me golpeaba si me negaba. Si Ángel estaba con sus amigos en una reunión, yo tenía que estar en la habitación sin conexión a internet. Era muy humillante".

Torres Mana escapó de Cabrera mientras estaban de viaje a Houston; mientras él dormía, ella se escabulló de su habitación y tomó un vuelo de regreso a Argentina. Él la había amenazado con represalias si lo denunciaba, dijo Torres Mana, pero su escape le dio la fuerza necesaria para denunciarlo.

Cabrera pasaría 18 meses en la Cárcel de Bouwer. Aunque Bouwer tiene fama de ser "La Prisión del Infierno", Cabrera indicó posteriormente que tuvo una mejor experiencia allí que en Brasil.

"Las personas que estaban en prisión conmigo eran en su mayoría personas mayores y con educación, así que era un ambiente relativamente bueno. No era peligroso". Gary Player, John Daly, Ernie Els, Retief Goosen, K.J. Choi y Pat Pérez contactaron a Cabrera, y ocasionalmente pasaba los días practicando su swing de golf con una escoba.

En noviembre de 2022, fue juzgado nuevamente, esta vez por la agresión a otra exnovia, Micaela Escudero. Sin embargo, en el juicio de Escudero, Cabrera se mostró arrepentido y reflexivo, diciendo: "Muchos dicen que la cárcel es mala, pero no es así, la cárcel me ha hecho bien". Fue condenado a otra pena de dos años y cuatro meses, que se cumpliría simultáneamente con su condena anterior.

Poco después, tras meses de terapia y buena conducta, Cabrera fue trasladado a Monte Cristo, una prisión de mínima seguridad, para cumplir los últimos siete meses de su condena.

Allí, se le permitió usar un teléfono celular e incluso recibió pases diarios para salir de la prisión por períodos cortos. Fue liberado en agosto de 2023, y su única declaración fue una simple línea a Golf Digest a través de su representante: "Solo quiero ir a casa, estar con mi familia y comenzar una nueva etapa en mi vida".

Cabrera comenzó a prepararse para su regreso al golf profesional, incluso con la intención de jugar el Masters de 2024, como es derecho de todos los campeones del pasado. Hablaba con poca frecuencia, pero cuando lo hacía, expresaba remordimiento por sus acciones pasadas.

"Estoy arrepentido y avergonzado", declaró Cabrera a Golf Digest en 2023. "Cometí graves errores. Me negué a escuchar a nadie e hice lo que quise, como quise y cuando quise. Eso estuvo mal. Le pido perdón a Micaela. Le pido perdón a Celia. Tuvieron la mala suerte de cruzarse conmigo en mi peor momento. No era el diablo, pero hice cosas malas".

Varios excampeones de majors han brillado por su ausencia en Augusta National en los últimos años, como Phil Mickelson en 2022 y Greg Norman en 2023. Pero una vez que Cabrera pagó su deuda con la sociedad argentina, Augusta National le indicó que sus puertas seguían abiertas. En enero de 2024, durante el Latin America Amateur Championship en Panamá, el presidente del Masters, Fred Ridley, expresó su apoyo a Cabrera.

"Ángel, sin duda, es uno de nuestros grandes campeones", dijo Ridley. "Como todos sabemos, no ha podido participar en el Masters los últimos dos años debido a problemas legales. Actualmente, hemos estado en contacto constante con los representantes de Ángel. Actualmente no puede ingresar a Estados Unidos. No tiene visa, y sé que ese proceso se está llevando a cabo. Le deseamos mucha suerte y sin duda le daremos la bienvenida de nuevo si logra resolver esos problemas legales".

Para 2024, Cabrera no logró obtener las aprobaciones necesarias a tiempo para obtener una visa para jugar en el Masters. Sin embargo, logró competir en 12 eventos del Campeonato, logrando dos top 5 y ganancias de $391,823.

Tras un comienzo poco espectacular en 2025 (dos eventos, ganancias totales de $35,068.33), Cabrera sorprendió al mundo del golf el domingo con una victoria por dos golpes en el James Hardie Pro Football Hall of Fame Invitational inaugural en Boca Ratón, Florida. Esta victoria marcó la primera de Cabrera en cualquier lugar del mundo en 11 años.

"Me arrepiento de todo lo que hice mal en el pasado", declaró recientemente Cabrera al Daily Mail. "También estoy frustrado por haber desperdiciado años muy importantes de mi vida. Cometí errores. Es una de las peores cosas que le pueden pasar a un ser humano: no tener libertad. La falta de libertad es algo realmente difícil, realmente duro".

Hasta el momento, ningún jugador se ha pronunciado en contra del regreso de Cabrera al campo, y no ha habido protestas públicas al respecto. Declaró al Daily Mail que recibió una cálida bienvenida de sus compañeros cuando regresó al Champions Tour.

"Puedo decirles que lo más importante que siento ahora mismo es la segunda oportunidad", dijo Cabrera, "la oportunidad de volver al buen camino".

Cabrera, quien finalmente obtuvo una visa, probablemente estará presente en la Cena de Campeones el martes por la noche por primera vez desde 2019. Y a partir de ahí, tendrá la oportunidad de al menos dos salidas más en el campo que una vez lo acogió.