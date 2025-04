El joven golfista Bienvenido Guerrero Bocio fue el beneficiado en esta edición con la clínica de golf del Sponsor Value Program, que otorgan cada año en un esfuerzo conjunto, el Corales Puntacana Championship, el Grupo Puntacana y la Fedogolf.

Los jugadores profesionales, participantes en el Corales Puntacana Championship Tour Event, Fabián Gómez y Robert Streb, le dieron una clínica particular al niño con la finalidad de que mejorara algunas técnicas físicas en su juego, así como algunas indicaciones para el juego mental.

El objetivo de esta actividad es brindarle al joven que la recibe, una experiencia constructiva y enriquecedora que impulse su crecimiento y desarrollo personal.

¿Quién es Bienvenido Jr.?

Bienvenido Jr., es un joven dominicano de 13 años de edad, criado en una humilde familia de Santo Domingo, que se destaca en el golf gracias a sus sólidos valores, disciplina y dedicación.

"Bienvenido Jr., es hijo de caddie, y yo llegué al campo, mirando y viendo, y desde que vi el deporte me gustó", le dijo Bienvenido padre a Diario Libre.

El padre de Bienvenido Jr. explica que el amor del niño con la disciplina deportivo llegó desde su primera visita al campo, "jugó los 18 hoyos, en cada uno había que dejarlo tirar", comentó el padre al ser cuestionado sobre la pasión de su hijo.

La relación de Bienvenido Jr. con el golf

Su amor por el golf viene inculcado por su padre, que se desempeña como caddie y entrenador, "El junior" comenzó a practicar este deporte a los cinco años de edad y en la actualidad compite actualmente compite en el Tour Nacional Juvenil.

"Me gustó que me dieron una práctica, que en realidad yo no la sabía, y la aprendí", le dijo Bienvenido Jr. a Diario Libre.

Para Bienvenido Jr., el golf es la mejor manera de divertirse, y existe la posibilidad de convertirse en profesional y muchas cosas, según expresó.

"Me dijeron que hay que tirar con calma, practicar con calma, y que en cada bola que yo tire hay que respirar", argumentó "El junior" sobre lo aprendido con Gómez y Streb.

En la actualidad el jovencito ocupa la tercera posición en el ranking de la temporada 2024-2025 en su categoría de 13 años o menos.

La historia de su padre en el golf

Su padre, Bienvenido, inició su carrera como caddie a muy temprana edad y actualmente trabaja como instructor de golf.

"Lo que más me gustó del golf, es el tiempo que uno dura en el campo, despejando la mente, además que es un deporte muy exigente", agregó.

Como jugador, representó en varias ocasiones al equipo nacional en el Campeonato Amateur del Caribe (CAGC) y su tío Lino, fue un jugador de alto rendimiento y miembro clave de varias selecciones nacionales de golf.

La labor de la Fundación Puntacana

El jovencito Bienvenido Jr. recibió de manos de Don Frank Rainieri, presidente de la Fundación Grupo Puntacana, una nueva zaqueta personalizada para llevar sus palos en cada ocasión que visite el campo.

El Sr. Rainieri instó a Bienvenido Jr. a seguir practicando la disciplina, y además le dio algunos consejos para que los aplique en su vida diaria y como jugador de golf.

"El éxito no llega en un día, si no en el trabajo de muchos años y mucho esfuerzo, tu tienes potencial, construye tu futuro trabajando con calma, y tu verás el éxito que vas a tener", le dijo el Sr. Rainieri a Bienvenido Jr. al entregarle algunos regalos en nombre de la fundación.

Los participantes de la clínica

Frank Rainieri | Presidente de la Fundación Puntacana

Frank | Presidente de la Robert Streb | Jugador profesional del PGA Tour 2025

del PGA Tour 2025 Fabián Gómez | Jugador profesional del PGA Tour 2025

del PGA Tour 2025 Cledy Córdoba |Entrenador del equipo juvenil de golf en Rep. Dom.