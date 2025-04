El profesional dominicano del golf, Hiram Silfa, terminó este viernes su participación como jugador en el Corales Puntacana Championship Tour Event que se celebra en esta ciudad y desde este momento reasume sus funciones activas como director de campos de golf del Puntacana Resort.

Silfa que terminó sus dos rondas clasificatorias con 145 golpes realizados, que lo dejan con un (+3), finalizó su participación empatado como el segundo mejor dominicano en la competencia empatado con Juan José Guerra.

“Bien difícil, no es lo que uno acostumbra a jugar aquí, los greenes duros, se pusieron unas yardas bien largas, lo cual no fue un detonador, jugué bien el día entero, el día de ayer también, simplemente algunos putts no cayeron”, expresó Silfa a la prensa luego de finalizar su participación del viernes.

En términos generales, expresó sentirse satisfecho de su participación, aunque reconoció que el récord establecido por el líder luego de dos rondas, Joel Dahmen, en su participación del jueves, en la cual terminó con 62 golpes, le coloca algo de presión al resto de los participantes.

“Tenemos que pensar en no solamente hacer par, si no birdies”, argumentó. “El que lo hizo fue el ganador de hacer tres años aquí, o sea, que conoce el campo y pudo desarrollar un buen juego, y para nosotros era seguir luchando a ver lo que pasaba”, agregó.

Reasume como director de campos

A partir de este sábado, Silfa, reasume sus funciones activas de director de campos de Puntacana Resort, que por cierto todas las reacciones de los participantes en el torneo son de que el mismo está en unas condiciones inmejorables.

“Mira eso es lo chulo en realidad de mi participación, no pasé al fin de semana, pero ahora como quiera me involucro de nuevo en lo que es el evento y la organización, ayudando con los jugadores y con la logística, así que a cambiar de sombrero y seguir positivo hacia adelante”, argumentó.

No es que haya sido fácil

“Yo no diría que se hizo fácil jugar ayer, estos profesionales que vienen a participar al Corales, viven de eso”, dijo Silfa, haciendo referencia al nivel de entrenamientos al que se someten para cada competencia y saben cómo responder a cualquier situación de campo que se les presente.

“El campo está en unas condiciones excelentes, está bien retador, los greenes están rápidos, y la brisa hasta mueve la bola, y nada esperamos que se mantengan jugando bien, y que gane el mejor”, expresó.

La marca para el Rey de Corales

En la rueda de prensa inaugural de la competencia, Silfa contestó a una pregunta de una manera que al momento luce conservadora, al decir que el ganador iba a rondar los 270 golpes, un -18 para el fin de semana completo.

“Pero yo dije que era por dos días”, dijo Silfa sobre la marca del -18 ante la pregunta de Diario Libre, sobre la proyección para el “Rey de Corales” de este año, con una sonrisa en el rostro.

“De verdad que lo van a volar, pero tu nunca sabes, mañana se predice que habrá mucho viento, con un campo duro, firme, ya es más difícil de meter la bola”, dijo.

Silfa culminó diciendo que no importa bajo que condición se corone el “Rey de Corales” 2025, que lo importante es que el que gané tendrá su tarjeta de la PGA renovada por los próximos dos años.