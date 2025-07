El golfista argentino Grillo se queda a un paso de su tercer título de PGA

El golfista argentino Emiliano Grillo cayó este domingo en un playoff de desempate frente al estadounidense Brian Campbell por el título del torneo John Deere Classic en Silvis, Estados Unidos.

Grillo y Campbell se disputaron el trofeo y su correspondiente premio de 1,5 millones de dólares después de que ambos completaran las cuatro rondas con un acumulado de 266 golpes, 18 bajo par.

En el desempate, el estadounidense fue el primero en embocar en el hoyo 18 en cuatro golpes (par) y se adueñó de su segundo título del circuito PGA, tras el Abierto de México del pasado febrero. Grillo, de 32 años, se quedó con dos trofeos en su palmarés, el Frys.com Open de 2015 y el Charles Schwab Challenge de 2023, conquistados también en desempates.

"Jugué bien, es todo lo que puedo hacer. Llegué hasta ahí y me di una oportunidad", declaró el argentino.

"Es increíble. Nunca había tenido tanto apoyo en un torneo de golf, así que nunca imaginé que sería tan increíble sentir al público y lograrlo de esta manera". Campbell y Grillo firmaron un 67 golpes cada uno, 4 bajo par, el domingo, para terminar con 18 bajo par, el peor resultado en el John Deere Classic desde que Bryson Dechambeau ganó con la misma puntuación en 2017.

El drive de Campbell en el hoyo de desempate (el par 4 del 18) encontró la calle, y pegó un hierro 7 de manual desde 193 yardas para crear una excelente oportunidad de birdie. Sin embargo, no lo necesitó, ya que Grillo envió su golpe de salida a la línea de árboles a la derecha de la calle antes de pasar por encima del green con su segundo golpe y fallar un golpe de pitch en el tercero para entregarle la victoria a Campbell, quien embocó dos putts para el par.

Antes de eso, Campbell, quien ascendió del puesto 59 al 28 en la clasificación de la FedEx Cup esta semana, parecía que iba a llevarse la victoria al tomar una ventaja de dos golpes en los últimos nueve hoyos, pero un doble bogey en el par 4 del hoyo 15 lo devolvió a un triple empate en la cima de la clasificación.

"Fue una sensación horrible en ese momento. Hice un mal swing. Creo que la humedad me hizo resbalar un poco, y sabía que estaba en el obstáculo desde el principio. Así que simplemente lo acepté y pensé: '¿Sabes qué? Todavía estamos en esto. Quedan muchos hoyos que realmente me gustan'".

La presión

Se ha acostumbrado a la presión de un desempate. Su primera victoria en el Tour llegó hace apenas cuatro meses en el Abierto de México en VidantaWorld, donde derrotó a Aldrich Potgieter, de 20 años, en dos hoyos extra. Potgieter ganó el Rocket Classic en Detroit la semana pasada. Esta semana, le tocó de nuevo a Campbell.

"Me suena un poco de México, pero ¡vaya!, estoy encantado de estar en esa posición y poder volver y rematarlo. Muchos nervios, sin duda, pero no puedo creer que estemos aquí. ¡Qué evento tan especial!"

En una época donde la distancia es una prioridad y los bombazos largos suelen ser los protagonistas, Campbell ha conseguido su segunda victoria de la temporada como el jugador con el golpe más corto del Tour según las estadísticas oficiales, con una distancia promedio de drive de 276.6.

"Esto demuestra que hay tantos juegos diferentes aquí y tantas maneras diferentes de jugar. No hay una sola manera de hacerlo, y eso fue algo que me demostré a mí mismo a principios de esta temporada, y ha valido la pena".

Campbell obtuvo su tarjeta del PGA Tour en 2015, pero la perdió en 2017. Tras descender al Korn Ferry Tour y lidiar con varias lesiones y enfermedades, Campbell regresó al PGA Tour esta temporada.

Ahora, ha ganado dos veces

"He trabajado toda mi vida para estar en esta posición, y desafortunadamente tuvimos un par de años en los que no pintaba muy bien... realmente fue la segunda etapa de la escuela de clasificación hace unos dos o tres años. Hice un quíntuple bogey en un par 3 y pensé que mi carrera estaba acabada en ese momento. Esa noche, simplemente tuve una conversación conmigo mismo. Me dije: '¿Sabes qué? Pase lo que pase, está bien. Confía en ti mismo'. En la siguiente ronda, salí y tiré 8 bajo par y me remonté de inmediato.

"Supongo que pensé: 'Quizás el golf no ha terminado para mí'. Ese momento fue cuando todo cambió". Grillo se aleja del otro lado del espectro emocional, experimentando la agonía de la derrota.

"Siento que pegué unos putts excelentes", dijo Grillo. Di el 100 por ciento. Jugué muy bien. Creo que hoy acerté todas las calles, excepto ese primer hoyo del desempate. Mala suerte, pero así es. Así es el golf. A veces hay que conformarse con lo que hay".

Max Homa llegó a la ronda final a solo un golpe del líder. Tras hacer tres birdies consecutivos en los hoyos 2-4, Homa tropezó con bogeys en los hoyos 5, 9 y 15, lo que lo mantuvo fuera de la zona de ataque en la recta final. Terminó 16 bajo par, empatado en el quinto lugar con seis jugadores, Lucas Glover, Jacob Bridgeman, Matt Kuchar, Kurt Kitayama y Carson Young.

David Lipsky tuvo un final de montaña rusa en su ronda final. Hizo eagle en el par 5 del hoyo 17 tras un increíble segundo golpe con una madera de calle, igualando a Campbell y Grillo con 18 bajo par. Pero un mal golpe de salida en el 18 lo obligó a colocarse frente al green. Su putt de par de 4,5 metros, que necesitaba embocar para acceder al desempate, se quedó en el borde del hoyo y se fue fuera.

