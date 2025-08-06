Golf para todos: INEFI y Fedogolf llevan el deporte a las aulas públicas con su campamento

El director ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Física (INEFI), Alberto Rodríguez Mella, y el presidente de la Federación Dominicana de Golf (Fedogolf) junto a técnicos y alumnos que participaron en el Campamento de Verano de Golf Escolar 2025. ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Nacional de Educación Física (INEFI) y la Federación Dominicana de Golf (Fedogolf) clausuraron este miércoles el Campamento de Verano de Golf Escolar 2025, una iniciativa pionera celebrada en el Campo Isabel Villas, ubicado en el sector Arroyo Hondo de la capital.

El campamento contó con la participación de estudiantes del Centro Educativo Santo Cura de Ars y de la Escuela Secundaria Enrique Jiménez Moya que han sido parte del programa de golf escolar desde el pasado año y formaron parte del primer campamento de verano realizado dentro del proyecto.

La actividad fue encabezada por el director ejecutivo del INEFI, Alberto Rodríguez Mella, y el presidente de Fedogolf, Enrique Valverde, quienes destacaron el impacto del campamento como herramienta para el desarrollo integral de los estudiantes del sistema público nacional.

Rodríguez Mella afirmó que el proyecto tiene como propósito fomentar valores como la disciplina, el respeto y el amor por los deportes, además de ofrecer a los niños y adolescentes un ambiente recreativo, divertido y seguro durante las vacaciones escolares.

“El golf no es solo una disciplina deportiva, es también una vía para fortalecer la concentración, la paciencia y la ética. Gracias al respaldo del Gobierno y la colaboración de Fedogolf, hoy estamos abriendo nuevas puertas para la juventud dominicana”, expresó Rodríguez.

Durante su intervención, y antes de la entrega de certificados a los participantes, Valverde resaltó que este tipo de actividad permite que los niños socialicen, hagan amistades y se conecten con la naturaleza en sus días libres, lo que contribuye a su bienestar emocional y físico.

También estuvieron presentes en el acto de clausura el subdirector general del INEFI, Elvys Duarte; el director ejecutivo y el vicepresidente de Fedogolf, Luis José Pláceres y Robert Guerra; el director técnico del campamento, Eddy González; el encargado de clubes deportivos escolares del INEFI, Rafael Faneyte, y el entrenador Juan Carlos López.

Asimismo, se realizó una mención especial de agradecimiento a Stephanie Aracena, coordinadora del Programa de Iniciación Escuela de Golf; a los asistentes del entrenador Derli Vicioso: Juan García y Jean Franco López, así como a las docentes de educación física Onnis Leyva (Centro Educativo Santo Cura de Ars) y Eloisa Amiama (Escuela Secundaria Enrique Jiménez Moya).