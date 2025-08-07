Anuncian torneo benéfico de golf

BM Cargo anunció la celebración de la décimo segunda edición de su torneo de golf en el marco de la celebración de su 30 aniversario.

La actividad será celebrada del 25 al 27 de septiembre en el campo de golf Punta Espada de Cap Cana.

En la actividad de lanzamiento se dio a conocer que la competencia de este año brindará a apoyo a las fundaciones seleccionadas en la Convocatoria Abierta 2025: Junior Achievement Dominicana, Fundación Transformando Vidas para el Futuro, Fundación Proyecto ELA y Fundación De Blanck.

Por primera vez, se incorporan dentro del alcance de apoyo iniciativas orientadas a la protección y el bienestar animal, sumándose a los ya tradicionales proyectos enfocados en la educación.

El torneo reunirá a más de 360 golfistas aficionados en un ambiente de sana competencia y compromiso solidario.

"Este torneo nació como una forma de agradecer y retribuir a la comunidad que tanto ha confiado en nosotros. Hoy, más de una década después, continúa siendo una plataforma para canalizar apoyo real y tangible a causas que impactan positivamente a nuestro país", expresó Ramsés Atallah, presidente de BM Cargo.

"Nos llena de orgullo poder colaborar con fundaciones que trabajan día a día por los más vulnerables y por una mejor República Dominicana", agregó.

Formato de competencia

El director técnico del torneo, Félix Olivo, explicó que se jugará en modalidad Best Ball Stableford Modificado (70% del hándicap) y contará con tres rondas de juego, premiando al Mejor Score Gross Overall, Mejor Score Neto Overall, además de tres lugares netos por categoría (A, B, C) cada día.

La competencia tendrá una categoría especial para damas que se jugará el jueves y premios de acercamiento a bandera en todos los hoyos par tres del campo, drives más largos y hoyos en uno, todos los días de juego.

"El Torneo de Golf BM Cargo se distingue por mantener un formato que no solo garantiza el buen juego, sino que también promueve la camaradería y el espíritu deportivo entre sus participantes. Este año, esperamos un nivel de competencia excepcional, con una logística impecable como ya es costumbre", indicó Olivo.

Además del torneo, se celebrarán múltiples experiencias exclusivas, incluyendo un almuerzo premiación en Punta Espada, actividades especiales para las damas en una villa privada con música en vivo, y fiestas temáticas.