La PGA regresará con el Tour a Corales en julio de 2026

En el evento participa más de un centenar de golfistas. ( DL/ARCHIVO )

El PGA Tour presentó su calendario 2026, uno que contará con 35 torneos y que incluye un cambio de fecha en la parada que se disputa en la República Dominicana con sede en el complejo turístico Puntacana Resort and Club.

El Corales Puntacana Championship, que tradicionalmente tiene lugar entre abril y mayo (salvo en 2020 cuando a raíz del COVID-19 se disputó en septiembre) acogerá su próxima edición en la semana del 13 al 19 de julio.

El PGA informó en la nota que colgó en su sitio Web que la cita de Corales ofrecerá acceso a los miembros del DP World Tour y beneficios en ambos Tours, como parte de la alianza estratégica con la serie que patrocina la empresa de logística portuaria.

El dominicano no fue el único torneo que sufrió cambio en el calendario.

Sobresale el regreso del Genesis Invitational a The Riviera Country Club en Pacific Palisades, California (el año pasado se celebró en Torrey Pines debido a los incendios forestales de California) y la vuelta del Truist Championship (del 4 al 10 de mayo) al Quail Hollow Club, después de albergar el PGA Championship del año 2025.

Entre las novedades se incluye el regreso del Tour al Trump National Doral como un nuevo Evento Emblemático. La temporada regular de 2026 culminará con la vigésima edición de los Playoffs de la FedExCup, que concluye en Atlanta con el Campeonato del Tour, donde los mejores jugadores del mundo compiten por el premio máximo: la FedExCup.

La temporada 2026 estrenará numerosas mejoras, incluyendo nuevos ajustes en la elegibilidad y el tamaño del campo que aumentan la competitividad y abordan la velocidad de juego, áreas clave identificadas por la iniciativa "Fan Forward" del PGA TOUR, la mayor iniciativa de difusión de fans en la historia de la organización.

Los 100 mejores en la clasificación de la FedExCup hasta la temporada de otoño de la FedExCup 2025 obtendrán estatus de exención para la temporada 2026 del PGA TOUR (anteriormente 125), y los puestos 101 a 125 tendrán estatus condicional.

Este cambio, según lo recomendado por el Consejo Asesor de Jugadores del TOUR, garantiza que los 35 jugadores más competitivos identificados por el Korn Ferry Tour, DP World Tour y PGA TOUR Q-School presentado por Korn Ferry tengan oportunidades de juego equitativas, mostrando su talento durante toda la temporada.

Clásico del golf en el Caribe

El campo Corales acoge la serie del PGA TOUR de forma ininterrumpida desde 2018, el único complejo en el país que lo ha montado. En esas primeras ocho ediciones, la celebración del torneo ha servido para promover el destino dominicano y acercar a los jugadores locales al primer nivel del mundo del golf.