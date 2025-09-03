Dominicana se destaca en el golf corporativo con el World Corporate Golf Challenge 2025

De izquierda a derecha: Arianna Rolo, directora de Mercadeo de Factor de Éxito, Jonathan Paladino y Giancarlo Farias (equipo de BRUGAL) y, y Michael Espino, director técnico del torneo.

República Dominicana ha reafirmado su posicionamiento como un destino clave en el circuito de golf internacional al celebrar con rotundo éxito la cuarta edición del World Corporate Golf Challenge (WCGC). El evento, una plataforma global que conecta a líderes empresariales a través del deporte en el prestigioso campo PGA Ocean´s 4 en Playa Nueva Romana.

El equipo integrado por Jonathan Paladino y Giancarlo Farias, se alzó con la victoria, asegurando su clasificación para representar a la nación en la Final Mundial, que se celebrará del 19 al 23 de octubre en Shanghái, China.

La jornada, que comenzó con el registro y una sesión de networking, reunió a 72 jugadores que representaron a 36 empresas locales e internacionales. El torneo inició en formato Best Ball en parejas, fomentando un ambiente competitivo y colaborativo.

El evento no solo atrajo a líderes de diversos sectores empresariales, sino que también contó con una notable presencia internacional, con invitados de Canadá, Costa Rica, Puerto Rico, Italia y Miami, lo que subraya la creciente proyección del WCGC en el Caribe.

Arianna Rolo, directora de Mercadeo de Revista Factor de Éxito, organizadora del evento, destacó el valor de la iniciativa: "Cada año, seguimos conectando a apasionados del golf con líderes y profesionales que comparten una misma visión: el poder de generar experiencias memorables a través de este deporte".

Los triunfadores

La competencia dejó a los siguientes equipos en el podio:

Campeones: Jonathan Paladino y Giancarlo Farias (equipo Brugal).

Subcampeones: Luis Menicucci y Alberto Menicucci (equipo EPS).

Tercer lugar: Franklin Sánchez y Mathieu Carrier (equipo Suplipucansa).

La jornada deportiva concluyó con un almuerzo, una emotiva ceremonia de premiación y rifas, seguidas de un cierre musical que puso el broche de oro a la celebración. La marca mexicana de ropa deportiva Good Swing también aprovechó el torneo para su lanzamiento oficial en el país.

El World Corporate Golf Challenge continúa consolidándose como el evento de golf corporativo de mayor proyección en la región, y República Dominicana reafirma su lugar como sede clave dentro de este prestigioso circuito internacional.