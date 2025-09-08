×
Golf

Jorge Fernández gana Edición 50 Copa Rotativa de Golf del Puerto Plata Golf Club

En la rama femenina, Miriam Herrera con 128 palos netos se quedó con la copa Open

    Expandir imagen
    Jorge Fernández gana Edición 50 Copa Rotativa de Golf del Puerto Plata Golf Club
    Jorge Fernández (centro) recibe la copa que lo acredita como campeón de La Edición 50 de la copa Rotativa de Golf de Puerto Plata. (FUENTE EXTERNA)

    El  golfista Jorge Fernández  se coronó el gran campeón de la edición 50 de la  Copa Rotativa de Golf  de Puerto Plata, que se realizo en el campo de golf de Playa Dorada en Puerto Plata. 

    Fernández  logró un total de 202 golpes netos  para quedarse con la Copa Rotativa que fue organizada por el Puerto Plata Golf Club. . 

    A Fernández,  les siguieron Guillermo Fernández les siguieron como el mejor score bruto con un total 212, así como Jacinto Sims en el segundo lugar con 202 y Mario Roman con 204.

    De igual manera, Miriam Herrera con 128 netos se quedo con la copa Open, seguida de Persio Paulino y Tito Álvarez con 129 palos netos, quedándose con el cuarto lugar con 130 palos, Vicente Colombo y Daniel Perez.

    Field de competidores

    La edición 50 de la Copa Rotativa de Golf conto con la participación de unos 140 golfistas tanto, locales, como nacionales e internacionales durante dos fines de semana, consildándose una vez más como uno de lo torneos más importantes del país.

    Al final de la premiación, que fue realizada en los salones del centro de convenciones de Blue JackTar, el presidente del Puerto Plata Golf Club, Juan Antonio Morales, agradeció a los presentes e invitó a todos a estar preparados para la edición número 51 para el año que viene.

    Otros ganadores del evento fueron Tadina Compres en la rama femenina con un total de 130 palos netos, así como Santiago Morales con 135 palos netos en Super Senior

    El evento fue realizado los días 30 de Agosto y 05 y 06 del mes de septiembre y contó con el respaldo del Hotel Blue Jack Tar, Casa Brugal  y Equifax Dominicana. Para la próxima edición se espera una vez más el evento sea de gran nivel como en 2025.

