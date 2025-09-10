Aguasvivas y Fernández se destacan en la Primera Parada del Tour Nacional Juvenil

Waldo Aguasvivas Arias y Maria Fernanda Fernández, campeones de la rama masculina y femenina respectivamente. ( FUENTE EXTERNA )

Con un desempeño sólido que incluyó rondas de 70 y 77 golpes (+5 en total), Waldo Aguasvivas Arias se coronó campeón de la primera parada del Tour Nacional de Golf Juvenil 2025-2026, celebrada este fin de semana en el campo The Links de Casa de Campo Resort & Villas.

En la rama femenina, la más alta presea fue alcanzada por María Fernanda Fernández, quien se impuso en la categoría U18 con tarjetas de 79 y 75 golpes.

El evento reunió a cerca de 50 niños y jóvenes entre 4 y 18 años, marcando el inicio oficial de la nueva temporada del golf juvenil en República Dominicana.

Los atletas de las categorías U18, U15 y U13 jugaron dos rondas de 18 hoyos, una el sábado 6 y otra el domingo 7 de septiembre. En tanto, los más pequeños —los llamados Pipiolos— compitieron el domingo en sus respectivas divisiones: U10 con 9 hoyos, U8 con 9 hoyos y U6 con 5 hoyos.

El formato de juego en todas las categorías fue Stroke Play.

La organización estuvo encabezada por el director ejecutivo juvenil de Fedogolf, Pedro Peña, junto al director de los padres voluntarios, Dr. Arturo Medero, con el respaldo del juez de reglas Tulio Luna y un comprometido equipo de padres colaboradores.

Resultados destacados

Rama Masculina

· U18: 1º Waldo Aguasvivas Arias (70-77), 2º Santino Doglioli (79-70), 3º George Morales (75-75).

· U15: 1º Agustín Pérez (79-76), 2º Alejandro Balbuena (83-74), 3º José Manuel Herrera (86-82).

· U13: 1º Luis Peralta (85-98), 2º Nicolás Ventura, 3º Mauricio Hernández.

· U10: 1º Rodion Komnatnyl, 2º Sebastián Cohen, 3º Álvaro Morales.

· U8: 1º Gustavo Rojas, 2º Alex Montilla, 3º Rodrigo Columna.

· U6: 1º Felipe Pichardo.

Rama Femenina

· U18: 1ª María Fernanda Fernández (79-75), 2ª Mar Caimari.

· U15: 1ª Sara Sabillón (88-79).

· U13: 1ª Miranda Mederos.

· U10: 1ª Uliana Skrypal.

· U8: 1ª María Carolina Cohen, 2ª Isabella Hernández.

· U6: 1ª Olivia Rojas.

Agradecimientos y próxima parada

La Federación Dominicana de Golf (Fedogolf) expresó su agradecimiento a Casa de Campo Resort & Villas, Banreservas, Mapfre, HIT, IQtek, Mastercard, Mitre, Equifax, Tpack, Hoyo 20, ARS Abel González y a todos los patrocinadores y colaboradores que hacen posible la celebración del Tour Nacional Juvenil.

La próxima parada está programada para los días 11 y 12 de octubre, en el campo de Punta Blanca Golf Club, Punta Cana.