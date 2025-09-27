×
La Liga de Golf Quisqueya organiza primer Intercambio Internacional en Guavaberry Golf Club

Bajo la dirección de Eduard Del Villar, el equipo dominicano se prepara para enfrentar a jugadores internacionales en un evento que promete emociones y camaradería

    Expandir imagen
    La Liga de Golf Quisqueya organiza primer Intercambio Internacional en Guavaberry Golf Club
    Integrantes de la Liga Nacional de Golf. (FUENTE EXTERNA)

    La Liga de Golf Quisqueya celebrará este domingo 28 de septiembre de 2025 su primer Intercambio de Golf entre Naciones, en el Guavaberry Golf & Country Club.

    El evento contará con la participación de golfistas de 10 países: Estados Unidos, Alemania, China, Japón, España, Argentina, Venezuela, Colombia, El Salvador y República Dominicana. La iniciativa busca fortalecer los lazos de integración y amistad entre jugadores de distintas culturas, combinando la competencia con un ambiente de compañerismo.

    La competencia se desarrollará en dos modalidades: match por equipos, enfrentando a jugadores dominicanos contra participantes internacionales, y strokeplay individual, para medir el rendimiento de cada participante.

    • El equipo ganador recibirá la copa que será disputada nuevamente en la edición 2026 del Intercambio, y cada integrante obtendrá su respectivo trofeo.

    Dirección

    El equipo dominicano estará dirigido por Eduard Del Villar, mientras que el conjunto internacional tendrá como capitán a Ralph Canale, de Estados Unidos. La actividad contará con la supervisión de la Federación Dominicana de Golf y la Comisión Técnica de la Liga, representada por Juan Sang y Gerardo Polonia.

    Este evento promete ser una jornada deportiva de alto nivel y un espacio de confraternización entre golfistas de todo el mundo en la República Dominicana.

