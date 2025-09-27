La Liga de Golf Quisqueya organiza primer Intercambio Internacional en Guavaberry Golf Club

Integrantes de la Liga Nacional de Golf. ( FUENTE EXTERNA )

La Liga de Golf Quisqueya celebrará este domingo 28 de septiembre de 2025 su primer Intercambio de Golf entre Naciones, en el Guavaberry Golf & Country Club.

El evento contará con la participación de golfistas de 10 países: Estados Unidos, Alemania, China, Japón, España, Argentina, Venezuela, Colombia, El Salvador y República Dominicana. La iniciativa busca fortalecer los lazos de integración y amistad entre jugadores de distintas culturas, combinando la competencia con un ambiente de compañerismo.

La competencia se desarrollará en dos modalidades: match por equipos, enfrentando a jugadores dominicanos contra participantes internacionales, y strokeplay individual, para medir el rendimiento de cada participante.

El equipo ganador recibirá la copa que será disputada nuevamente en la edición 2026 del Intercambio, y cada integrante obtendrá su respectivo trofeo.

Dirección

El equipo dominicano estará dirigido por Eduard Del Villar, mientras que el conjunto internacional tendrá como capitán a Ralph Canale, de Estados Unidos. La actividad contará con la supervisión de la Federación Dominicana de Golf y la Comisión Técnica de la Liga, representada por Juan Sang y Gerardo Polonia.

Este evento promete ser una jornada deportiva de alto nivel y un espacio de confraternización entre golfistas de todo el mundo en la República Dominicana.