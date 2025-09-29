×
Intercambio de Golf entre Naciones

El Equipo Internacional se impone en el Intercambio de Golf entre Naciones 2025

El equipo ganador estuvo capitaneado por el estadounidense Ralph Canale.

    Expandir imagen
    El Equipo Internacional se impone en el Intercambio de Golf entre Naciones 2025
    Andrés Terrero premio a jugadores destacados del Intercambio de Golf entre Naciones 2025. (FUENTE EXTERNA)

    El Campo Guavaberry Golf & Country Club fue escenario este domingo 28 de septiembre del 2025 del Intercambio de Golf entre Naciones 2025, evento organizado por la Liga de Golf Quisqueya, donde el Equipo Internacional superó al Equipo Dominicano por 187 puntos, consolidando su liderazgo en esta jornada deportiva.

    El evento contó con la participación de golfistas de 10 países: Estados Unidos, Alemania, China, Japón, España, Argentina, Venezuela, Colombia, El Salvador y República Dominicana.

    En la modalidad StrokePlay individual, los resultados fueron los siguientes:

    • Primer lugar gross: Maiker Ramírez (República Dominicana), con un score de 79 golpes brutos.
    • Primer lugar neto: Jean Carlos Bardot (Venezuela), con 68 golpes netos.
    • Segundo lugar neto: Francisco Pichardo (Estados Unidos), con 68 golpes netos.
    • Tercer lugar neto: Vilma Márquez (El Salvador), con 68 golpes netos.

    El torneo reunió a destacados golfistas de distintas naciones, promoviendo la hermandad deportiva y el intercambio cultural a través del golf, en un ambiente de sana competencia y compañerismo; conforme a los jugadores este fue un evento inédito en la Republica Dominicana y que esperan la Segunda Copa para el 2026.

    La Liga de Golf Quisqueya agradeció el respaldo de GP Abogados de Litigios, patrocinador oficial del evento, cuyo apoyo hizo posible la realización exitosa de esta edición.  La directiva de la Liga de Golf Quisqueya esta compuesta por:  Andres Terrero A., presidente, Wladislao Guzmán, vicepresidente, Lenin Herrera, Tesorero y Rafael Frías, secretario.

    En el 2026 se verán la cara nueva vez en este intercambio, ya con la Segunda Copa.  El equipo ganador estuvo capitaneado por el estadounidense Ralph Canale.

