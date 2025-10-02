Torneo de golf Cayacoa Championship 2025 se jugará este domingo

El Cayacoa Championship 2025 se celebrará este domingo. ( FUENTE EXTERNA )

El Cayacoa Championship 2025 será celebrado este domingo 5 de octubre, en los fairways de Cayacoa Golf Club.

El evento, exclusivo para socios de dicho club, se jugará en formato Stroke Play en las categorías A, AA, B, C y Damas, donde se premiará el mejor score neto en cada una.

La categoría A será para los jugadores de handicap 0 a 4.5 y jugarán de las bases negras hasta los 49 años de edad.

Los Senior (de 50 a 59 años) lo harán de las bases azules, los de 60 a 69 años lo harán desde las bases blancas y de 70 en adelante lo harán desde las amarillas.

La categoría AA estará compuesta por jugadores entre 4.6 y 8.9 de handicap y jugarán de las bases azules, incluyendo los Senior hasta los 59 años. Los Senior de 60 a 69 saldrán desde las bases blancas y de 70 años o más de las amarillas.

Los jugadores de la categoría B jugarán desde las bases blancas y estará compuesto el grupo por jugadores con handicap entre 9 y 14.9, los Senior de 70 años en adelante jugarán de las amarillas. De las mismas bases jugarán en la categoría C los jugadores entre handicap 15 y 24.

Una sola categoría femenina

El torneo tendrá una categoría única de damas, saliendo de las bases rojas.

El Cayacoa Championship está pautado para iniciar a las 8:30 AM y la premiación se hará en la terraza del club al finalizar la competencia.