×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Cayacoa Championship 2025
Cayacoa Championship 2025

Torneo de golf Cayacoa Championship 2025 se jugará este domingo

Tendrá una sola categoría femenina

    Expandir imagen
    Torneo de golf Cayacoa Championship 2025 se jugará este domingo
    El Cayacoa Championship 2025 se celebrará este domingo. (FUENTE EXTERNA)

    El Cayacoa Championship 2025 será celebrado este domingo 5 de octubre, en los fairways de Cayacoa Golf Club.

    El evento, exclusivo para socios de dicho club, se jugará en formato Stroke Play en las categorías A, AA, B, C y Damas, donde se premiará el mejor score neto en cada una.

    La categoría A será para los jugadores de handicap 0 a 4.5 y jugarán de las bases negras hasta los 49 años de edad. 

    Los Senior (de 50 a 59 años) lo harán de las bases azules, los de 60 a 69 años lo harán desde las bases blancas y de 70 en adelante lo harán desde las amarillas.

    La categoría AA estará compuesta por jugadores entre 4.6 y 8.9 de handicap y jugarán de las bases azules, incluyendo los Senior hasta los 59 años.  Los Senior de 60 a 69 saldrán desde las bases blancas y de 70 años o más de las amarillas.

    Los jugadores de la categoría B jugarán desde las bases blancas y estará compuesto el grupo por jugadores con handicap entre 9 y 14.9, los Senior de 70 años en adelante jugarán de las amarillas. De las mismas bases jugarán en la categoría C los jugadores entre handicap 15 y 24.

    RELACIONADAS

    Una sola categoría femenina

    El torneo tendrá una categoría única de damas, saliendo de las bases rojas.

    • El Cayacoa Championship está pautado para iniciar a las 8:30 AM y la premiación se hará en la terraza del club al finalizar la competencia. 
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.