Shanel Rodríguez se une al equipo de golf de la Universidad Palm Beach Atlantic

La golfista dominicana Shanel Rodríguez se unió al equipo de golf de la Universidad Palm Beach Atlantic.

Rodríguez, quien el año pasado ganó la categoría en femenino como Golfista del Año del Santo Domingo Country Club, viene de jugar el 11avo Torneo Interasociaciones de Fedogolf, representando al equipo de Agopro.

"Hoy, estoy realmente emocionada de ver cómo Dios ha estado trabajando en mi vida. Le estoy agradecida por abrirme las puertas para unirme al equipo de golf femenino en la Universidad de Palm Beach Atlantic – el equipo de golf femenino PBA Sailfish-. Sé que este nuevo capítulo será una tremenda bendición, traerá crecimiento, aprendizaje y desarrollo en todas las áreas: atlético, académico y espiritual", expresó Rodríguez.

"Gracias a todos los que me habéis apoyado; habéis sido fundamentales para mi crecimiento y desarrollo", añadió.

Terminó segunda en Florida

Shanel terminó en el segundo puesto del Hurricane Junior Golf Tour, en Eagle Creek Golf Club, Orlando, Florida, Estados Unidos.

En el mes de mayo dominó la parada final del Tour Juvenil en la categoría U18, previo a los Campeonatos Nacionales Juveniles, con tarjetas de 78-83.

Shanel, con tan solo 17 años, ha representado al país en más de diez torneos de renombre, tales como el Caribbean Amateurs Junior Championship Isla Caimán, el Caribbean Amateurs Junior Championship Jamaica, el PGA Junior Open y el prestigioso Under Armour World Golf Championship, entre otros.