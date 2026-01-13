Los Patrones ganan el 4to. Super 5 Puerto Plata 2026

El equipo "Los Patrones" se coronó campeón del "Super 5 Puerto Plata 2026" celebrado en el Playa Dorada Golf Course diseñado por Robert Trent Jones Sr. en el complejo turístico de Playa Dorada de esta ciudad.

Enmanuel González (capitán), Mark McCullough, Ziggy Tomic, Angelo Toscano, Juan Carlos Martínez, y Roberto Peña como testigo, terminaron con un score de 59 golpes gross (-11), jugando el campo sobre la base de par 70.

"Hicimos el viaje desde Punta Cana y algunos desde otras localidades pues no queríamos dejar de jugar este evento que felicitamos por su gran organización y puesta en escena", expresó González, quien comandó las estrategias del equipo.

Una emocionante competencia

El segundo lugar (-9), se desempató tras un emocionante playoff entre tres equipos, que se definió tras dos eagles en el hoyo 18 que dejaron fuera al Team Tiger y que obligaron a un desempate por aproximación a bandera desde las 100 yardas, terminando el Team Jetour en segundo lugar y el Team ARV Youngs en tercero.

Juan Carlos Perelló, Jacinto Robles, Joandry Reyes, Smarlin Aristy, César Dumit (capitán) y Frankien Nicolas (testigo) terminaron en la segunda posición y el tercer puesto lo ocuparon César Augusto Reyes (capitán), Arnulfo Gutiérrez, Juan Campusano, Ramsés Peguero, Federico Álvarez, y César Reyes (testigo).

"Agradecemos que Felix Olivo y Medios Fiebre de Golf de nuevo elijan nuestro campo para celebrar este evento que ya se ha convertido en un clásico", expresó Américo Núñez, director del Playa Dorada Golf Course que informó que la próximo edición será celebrada el 19 de diciembre de este año.