Punta Bergantín presenta su visión del campo de golf junto a Davis Love III y Beau Welling

El proyecto turístico e inmobiliario Punta Bergantín, ubicado en la costa norte del país, presentó la visión conceptual y el alcance del desarrollo del campo de golf que formará parte de la propuesta.

Durante la actividad, los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer a Davis Love III, legendario golfista profesional, y Beau Welling, reconocido diseñador de campos de golf a nivel internacional, quienes compartieron los principios que guían el diseño.

El encuentro permitió profundizar en cómo el campo de golf se convertirá en un eje clave del desarrollo de Punta Bergantín, elevando el atractivo del destino Puerto Plata como polo turístico, deportivo y de inversión.

En ese sentido, Andrés Marranzini Grullón, director ejecutivo de Punta Bergantín, se refirió a la relevancia estratégica al destacar "el campo de golf de Punta Bergantín ha sido concebido como un elemento transformador del destino.

No solo aportará valor inmobiliario y atractivo turístico, sino que también será un símbolo de desarrollo sostenible, diseño responsable y visión a largo plazo para la región norte del país".

Punta Bergantín ofrecerá un campo de golf de campeonato de 27 hoyos,en una extensión de más de 1MM de metros cuadrados.

"Contará con instalaciones de práctica de alto nivel y performance center permitiendo a los jugadores una experiencia desafiante y placentera, integrado de forma armónica con la naturaleza y presentando vistas panorámicas impresionantes que convertirá cada ronda en memorable", explicó.

Un paso importante para el golf dominicano

El presidente de la Federación Dominicana de Golf (Fedogolf), Enrique Valverde, valoró el impacto positivo que este tipo de proyectos genera para el país, destacando la sinergia entre turismo, deporte e inversión.

"Proyectos como Punta Bergantín fortalecen la imagen de la República Dominicana como un destino integral, donde el turismo deportivo juega un papel clave en la diversificación de la oferta y en la proyección internacional del país. Esta visión moderna y sostenible es fundamental para el desarrollo económico y social de nuestras comunidades", expresó.