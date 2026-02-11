Rendirán homenaje a Félix Olivo por sus aportes al golf dominicano

Cien golfistas estarán presentes en el homenaje a la trayectoria de Félix Olivo, destacado propulsor del golf en la República Dominicana, en un evento que se celebrará el domingo 15 de febrero de 2026 en el campo del Cayacoa Golf Club.

Con gran aprecio y admiración, la Liga de Golf Quisqueya reconoce la valiosa labor de Olivo, una figura clave en la promoción y difusión del golf en el país.

Su trayectoria ha sido determinante para el crecimiento y la proyección de este deporte, tanto a nivel competitivo como mediático, ha contribuido de manera decisiva a dar visibilidad al golf, conectar a su comunidad y fortalecer su posicionamiento a nivel nacional e internacional.

Su pasión y compromiso se reflejan en cada uno de sus artículos, entrevistas y coberturas, donde no solo informa, sino que también educa e inspira a nuevas generaciones de golfistas y aficionados.

Asimismo, su participación en programas de televisión como analista y promotor del turismo de golf ha sido fundamental para resaltar a la República Dominicana como uno de los destinos líderes del Caribe en esta disciplina.

Organización y calendario de la temporada de golf 2026

La parada inaugural en Cayacoa marcará el inicio de una temporada que promete alto nivel competitivo, organización y camaradería, reafirmando el compromiso de la Liga de Golf Quisqueya con el desarrollo y fortalecimiento del golf amateur en el país.

El calendario de actividades está dirigido y organizado por Andrés Terrero, Wladislao Guzman, Eduardo Hernández, Virgilio Estévez, Cesar Defilló y Rafael Arturo Fernández, y el equipo técnico por Juan Sang, Gerardo Polonia y Lenin Herrera.