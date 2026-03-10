Willy Pumarol conquista su primer título en el APGA Tour y hace historia para República Dominicana

El golfista dominicano Willy Pumarol, integrante del programa Creando Sueños Olímpicos (CRESO), conquistó su primer título en el Advocates Professional Golf Association Tour (APGA Tour), convirtiéndose en el primer jugador del país en ganar en este circuito avalado por el PGA Tour.

Pumarol se alzó con la victoria en el torneo celebrado en el TPC San Antonio, específicamente en el Canyons Course, tras imponerse en un emocionante desempate frente al estadounidense Andrew Walker. El dominicano selló el triunfo en el tercer hoyo del playoff con un espectacular birdie, coronando así una actuación impecable.

El criollo cerró con un total de 11 bajo par (-11), producto de rondas de 66 y 67 golpes, completando ambas jornadas sin cometer bogeys, una muestra de su consistencia y alto nivel competitivo.

"Ganar en mi segundo torneo compitiendo en este tour es algo muy especial. Hace apenas dos semanas terminé segundo en mi debut y hoy logro mi primera victoria. Agradezco profundamente a mis patrocinadores: Ministerio de Turismo, iQtek y CRESO, por el apoyo que hace posible estos resultados", expresó Pumarol tras su triunfo.

La victoria no solo representa un hito personal, sino también histórico para el golf dominicano, al tratarse del primer jugador del país que conquista un evento del APGA Tour. Además, el resultado lo coloca entre los tres primeros del ranking de la temporada, cuando aún restan siete torneos por disputarse.

El APGA Tour, fundado en 2010, tiene como objetivo promover la diversidad en el golf profesional, ofreciendo oportunidades a jugadores de comunidades subrepresentadas para competir al más alto nivel. En los últimos años, el circuito ha fortalecido su estructura competitiva y su visibilidad gracias al respaldo estratégico del PGA Tour, consolidándose como una plataforma clave para el desarrollo de talento emergente.

Con este triunfo, Pumarol reafirma su crecimiento competitivo y continúa elevando la bandera dominicana en escenarios internacionales, consolidándose como una de las principales figuras del golf nacional.