Luego de una renovación de 11 meses y una inversión de más de 15 millones de dólares, el legendario campo de golf Teeth of the Dog, de Casa de Campo Resort & Villas, reabre sus puertas tras un proceso de restauración y remodelación que buscó preservar la visión original de su diseñador, el renombrado arquitecto estadounidense Pete Dye.

Inaugurado en 1971 y considerado durante décadas como uno de los mejores de América Latina, el campo eleva ahora sus estándares y reafirma su posicionamiento como uno de los destinos de golf más prestigiosos de la región.

El acto de reapertura contó con la presencia del presidente de la República, Luis Abinader Corona.

En el evento, el ministro de Turismo, David Collado, destacó la importancia del golf dentro de la estrategia de diversificación del turismo dominicano y resaltó la historia del campo Teeth of the Dog como referente del turismo deportivo.

"Nos encontramos aquí, donde inició el turismo de lujo en la República Dominicana hace 54 años. La República Dominicana entró al turismo deportivo y al golf en el año 71, cuando este campo de golf se inauguró", subrayó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/13/whatsapp-image-2026-03-13-at-24813-pm-4e3405b1.jpeg El presidente Luis Abinader encabezó el acto de reapertura. (LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/13/whatsapp-image-2026-03-13-at-24909-pm-750f5e89.jpeg El ministro de Turismo, David Collado. (LUDUIS TAPIA ) ‹ >

Agregó que el año pasado 400,000 turistas acudieron al país a jugar golf, lo que evidencia la importancia del sector en el crecimiento del turismo deportivo.

Por otro lado, el presidente de Casa de Campo Resort & Villas, Andrés Pichardo Rosenberg, destacó que la restauración tuvo como visión y propósito preservar la integridad de uno de los campos de golf más emblemáticos a nivel global.

"Hoy celebramos la preservación de una leyenda. Restaurar Teeth of the Dog no era simplemente una mejora; era un compromiso con la excelencia y con el legado del legendario arquitecto Pete Dye. Este proyecto asegura que futuras generaciones de golfistas puedan experimentar el campo tal como fue concebido originalmente", expresó.

Plan maestro

Asimismo, el ejecutivo anunció que Casa de Campo iniciará en mayo la segunda fase de su plan maestro de inversión de 90 millones de dólares para la construcción de nuevas Premier Suites con piscina privada, la ampliación de su spa, entre otras amenidades.

"Les invito a celebrar y descubrir esta nueva etapa de Teeth of the Dog. Un símbolo renovado de excelencia, visión y orgullo", concluyó.

Asimismo, el presidente de Central Romana Corporation, José "Pepe" Fanjul Jr., subrayó la importancia de esta inversión para el desarrollo turístico del país.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/13/whatsapp-image-2026-03-13-at-24941-pm-c77959b5.jpeg El complejo requería una intervención integral para preservar su diseño. (LUDUIS TAPIA)

"Teeth of the Dog es un referente del golf mundial y un orgullo para la República Dominicana. En Central Romana mantenemos el compromiso de seguir invirtiendo en proyectos que impacten positivamente a La Romana y a todo el país. Nuestros huéspedes no solo vienen a experimentar la belleza de Casa de Campo, sino también a conectar con la calidez y el espíritu de su gente: los dominicanos", dijo.

El evento también reunió a altos funcionarios del Gobierno, como el ministro de Trabajo, Eddy Olivares, e importantes ejecutivos del sector privado.

El acto concluyó con el tradicional corte de cinta, que dejó oficialmente operando nuevamente el legendario campo.

Restauración con precisión histórica

Tras más de cinco décadas expuesto al exigente entorno marino del Caribe, Teeth of the Dog requería una intervención integral para preservar su diseño estratégico y su interacción natural con la costa.

El proyecto fue liderado por la reconocida firma Jerry Pate Design, responsable de ejecutar una restauración fiel al concepto original de Pete Dye, combinando técnicas modernas de ingeniería y agronomía con un profundo respeto por el trazado histórico del campo.

Los trabajos incluyeron la reconstrucción completa de greens, bunkers, tees y fairways, así como la modernización de los sistemas de drenaje e irrigación y la construcción de nuevos caminos para carritos.

Todo el campo fue resembrado con Dynasty Paspalum, una grama especialmente adaptada a entornos costeros por su tolerancia a la salinidad y su desempeño en climas tropicales.

Uno de los aspectos más relevantes de la intervención fue la preservación de los famosos "Heaven 7", los siete hoyos que se extienden frente al mar Caribe y que han convertido a Teeth of the Dog en uno de los campos más fotografiados del golf mundial.

Para proteger esta franja costera se aplicaron soluciones de ingeniería litoral orientadas a reforzar su estabilidad y resiliencia frente a la acción del mar y a las condiciones climáticas futuras.

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Cabe recordar que el campo también preserva la memoria de su diseñador, Pete Dye, en el hoyo 8, como un homenaje a la visión del proyecto.

Por su diseño escénico y su exigente carácter estratégico, Teeth of the Dog ha sido reconocido internacionalmente y continúa figurando de forma consistente en los rankings de GOLF Magazine y Golf Digest como uno de los mejores campos del mundo.