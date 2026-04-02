Tiger Woods dijo que habló con "el Presidente" justo después de su accidente

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Inmediatamente después de su accidente de la semana pasada, la estrella del golf Tiger Woods le dijo a la policía que estaba hablando por teléfono con "el Presidente", según se observa en un vídeo de cámara corporal difundido este jueves.

En el siniestro, por el cual estuvo arrestado unas horas, el vehículo de Woods impactó a una camioneta con remolque y volcó en una zona cercana a su residencia en Jupiter Island, Florida.

En las imágenes, divulgadas el jueves por la Oficina del Sheriff del condado de Martin, se observa al estadounidense caminando y hablando por teléfono en la escena del accidente.

"Señor Woods, necesito que se quede aquí abajo con nosotros, por favor", se oye decirle un agente de policía al golfista.

"Sí, sólo estaba hablando con el Presidente", responde Woods mientras se acerca al agente, sin especificar si se trataba de Donald Trump.

El presidente de Estados Unidos, quien otorgó la Medalla Presidencial de la Libertad a Woods en 2019, dijo el martes al New York Post que había hablado con Woods tras su arresto.

"He hablado con Woods (...) Creo que está muy bien, que está bien", dijo Trump, que ha calificado a Woods como un "amigo muy cercano".

En el vídeo policial, el ganador de 15 títulos de Grand Slam aparece también sometiéndose a una prueba de sobriedad y siendo esposado después.

"En este momento, creo que sus facultades normales están deterioradas", le dijo un policía a Woods. "Y se encuentra bajo una sustancia desconocida, así que en este momento queda arrestado por conducir bajo los efectos (del alcohol o las drogas)".

"¿Me están arrestando?", preguntó Woods, con voz de asombro, mientras lo esposaban.

Dos pastillas de hidrocodona, un potente analgésico, fueron halladas en el bolsillo del deportista, según el informe policial.

Tiger le dijo a los agentes que había tomado "unas cuantas" medicinas con receta más temprano ese día y les explicó que se había sometido a siete operaciones de espalda y a más de 20 cirugías en la pierna derecha.

- "De repente, boom" -

En las imágenes también se observa cómo Tiger explica que se encontraba mirando su teléfono en el momento de la colisión.

"Bajé la vista hacia mi teléfono y, de repente, boom", dijo el golfista, de 50 años.

Woods se declaró no culpable del cargo de conducir bajo los efectos de sustancias. También fue acusado de negarse a someterse a una prueba de orina.

El golfista, que llevaba casi dos años tratando de regresar al circuito, aspiraba a reaparecer en el Masters de Augusta de la próxima semana.

Tras el escándalo, Woods anunció el martes que se retira temporalmente del golf y recibió permiso para salir de Estados Unidos para someterse a tratamiento.

"Conozco y entiendo la gravedad de la situación en la que me encuentro hoy", dijo Woods en un comunicado. "Me alejaré por un período de tiempo para buscar tratamiento y concentrarme en mi salud. Esto es necesario para poder priorizar mi bienestar y trabajar hacia una recuperación duradera".

El californiano también renunció a ser elegido capitán del equipo estadounidense en la Ryder Cup de 2027.

Woods sufrió graves lesiones en un accidente automovilístico en California en 2021, pero regresó a la competición en el Masters de 2022. No ha competido en un torneo del PGA Tour desde que no superó el corte en el Abierto Británico de 2024.