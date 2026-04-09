Puerto Plata Golf Club ratifica directiva y anuncian torneo

Juan Antonio Morales (Centro) junto a los demás directivos que lo acompañara en este el periodo. ( FUENTE EXTERNA )

En el marco de la asamblea general extraordinaria celebrada en el Blue JackTar Hotel & Golf, fue ratificada la directiva del Puerto Plata Golf Club Inc. para el período 2026-2027, consolidando así la continuidad institucional de la entidad.

La directiva estará encabezada por Juan Antonio Morales como presidente, acompañado por Yamil Rodríguez en la vicepresidencia, Oliver Rodríguez como tesorero y Madi Olivares como secretaria.

Como vocales fueron designados Diego Laiz, Heury Guzmán y George Morales, mientras que Guillermo Abott fungirá como asesor.

La ratificación de este equipo directivo refleja la confianza de los miembros en su capacidad para seguir fortaleciendo el desarrollo del golf en la provincia, así como en su compromiso con el crecimiento institucional del club.

Realizaran Torneo Cambio de Directiva

Morales quien asume por segundo mandato la directiva aprovechó la ocasión para anunciar la celebración del tradicional torneo de cambio de directiva, que será celebrado este sábado 11 de abril a partir de las 9:30 de la mañana, con la salida de los golfistas de ambas ramas, para continuar con la tradición en cada cambio de mandato del club.

También se informó que esta edición se jugará en la modalidad Abierto Stroke Play y, al mismo tiempo, servirá como clasificatorio en la modalidad Match Play para los socios del club.