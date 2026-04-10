McIlroy lidera el Masters por un récord de seis golpes tras segunda ronda

Con un asombroso final de recorrido, el golfista norirlandés Rory McIlroy cerró este viernes la segunda ronda del Masters de Augusta con un récord de seis golpes de ventaja en el liderato.

McIlroy, que defiende la chaqueta verde lograda el año pasado, encabeza la clasificación con un acumulado de 132 golpes, 12 bajo par.

Principales competidores y contexto histórico del Masters

Sus principales perseguidores son los estadounidenses Sam Burns y Patrick Reed, ambos a seis golpes de distancia.

Antes de McIlroy, ningún jugador completó los primeros 36 hoyos con esta ventaja en las 90 ediciones de este emblemático torneo de Grand Slam.

El ex número uno mundial fijó la marca con una estratosférica segunda ronda de 65 golpes (-7), coronada con una racha de seis birdies en los últimos siete hoyos.

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