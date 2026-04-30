Fondo soberano saudita se retira del LIV Golf y deja en el aire el futuro del circuito

El LIV Golf arrancó en el 2022 con Fondo Soberano Saudita ( FUENTE EXTERNA )

El fondo soberano de Arabia Saudita (PIF) dejará de financiar el LIV Golf al final de la temporada 2026, según un comunicado del organismo enviado a la AFP este jueves, una decisión que arroja serias dudas sobre el futuro de este circuito disidente.

Es la confirmación de una noticia avanzada en los últimos días por medios estadounidenses y que deja en el aire una competición cuya fundación en 2022 desafió la hegemonía del circuito estadounidense PGA.

"El PIF ha tomado la decisión de financiar LIV Golf solo hasta el final de la temporada 2026. La importante inversión que requeriría LIV Golf a más largo plazo ya no es compatible con la fase actual de la estrategia de inversión del PIF", explicó un portavoz en el comunicado.

LIV Golf destinó unos 5.000 millones de dólares, según estimaciones de varias fuentes, para atraer a algunos de los emblemas de este deporte, como el español Jon Rahm y los estadounidenses Bryson DeChambeau y Phil Mickelson.

Pero la serie ha tenido dificultades para captar atención mundial y varias figuras como Brooks Koepka y Patrick Reed regresaron o están en proceso de volver al PGA Tour.

- ¿Estrellas a la deriva? -

El director ejecutivo de LIV Golf, Scott O'Neil, se comprometió a continuar la temporada "a toda máquina", aunque reconoció que el circuito "probablemente" tendría que conseguir financiación en el futuro.

Un colapso de LIV Golf podría poner en riesgo las carreras y los ingresos de sus jugadores estrella.

Figuras como DeChambeau desertaron de PGA en circunstancias muy tensas y podrían enfrentarse a severas sanciones si intentan regresar.

"Había reglas y se rompieron", recordó el director ejecutivo del PGA Tour, Brian Rolapp, esta misma semana.

Aunque la resolución del conflicto todavía es incierta, la posibilidad de que todas las estrellas del golf vuelvan a enfrentarse regularmente genera expectación entre los aficionados, comenzando por el propio presidente estadounidense, Donald Trump.

- Reacción de Trump -

En Washington, Trump fue consultado el jueves sobre si PGA debería dar la bienvenida de nuevo a los golfistas que se unieron al circuito saudita.

"Me encantaría ver a LIV. Pero sí creo que todos los grandes golfistas deberían estar jugando unos contra otros", dijo el mandatario en el Despacho Oval.

"Quiero ver a Rory (McIlroy) jugar contra Bryson DeChambeau. Quiero ver al gran Jon Rahm jugar contra Scottie (Scheffler), que es tan bueno", expuso.

"Hay algo bonito en que todos los jugadores jueguen juntos. Ahora todos serán aceptados por el circuito... Todos volverán al circuito y será genial", afirmó.

Trump, sin embargo, recordó que LIV sigue por ahora en funcionamiento.

El martes, la competición anunció el aplazamiento de su torneo previsto para junio en Nueva Orleans, aunque los directivos señalaron que esperan reprogramarlo para finales de este año.

El próximo evento está programado del 7 al 10 de mayo en Trump National, en las afueras de Washington, antes de un calendario que incluye Corea del Sur, España, Inglaterra y el cierre en Estados Unidos, concretamente en Indianápolis del 20 al 23 de agosto.

"No estoy seguro de lo que está pasando con LIV, pero van a jugar en mi campo dentro de dos semanas", recordó Trump.

- Consecuencia de la guerra -

A principios de este mes, el PIF anunció que reorganizaría su plan de inversiones para el período 2026-2030 en un contexto de dificultades en la región por la guerra entre Irán y los aliados Estados Unidos e Israel.

Los países del Golfo se han visto duramente golpeado por los ataques iraníes contra infraestructuras, incluidos aeropuertos, instalaciones energéticas y puertos, en respuesta a los bombardeos del ejército estadounidense e israelí contra Irán desde finales de febrero.

Pero incluso antes de la guerra, las reformas económicas de Arabia Saudita estaban bajo presión, ya que los persistentes precios bajos del petróleo en los últimos años redujeron los ingresos del gobierno y desencadenaron un gasto deficitario.

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