Poeta Cup celebrará su segunda edición

El Club Poeta Cup anunció oficialmente la celebración de su segunda edición, apostando a brindar una experiencia que va más allá del juego de golf.

El torneo se llevará a cabo el próximo 16 de mayo en Guavaberry Golf & Country Club, en formato scramble en parejas, reuniendo a jugadores de distintas generaciones.

La competencia contará con categorías Masculino A, B y C, e incluirá además una categoría mixta, reafirmando el carácter inclusivo del torneo y su intención de abrir el juego a más participantes.

Más que un evento deportivo, Poeta Cup nace como un homenaje a José Jáquez, y continúa evolucionando como una plataforma que conecta el golf con nuevas audiencias, integrando a jugadores, acompañantes y aliados en una propuesta más amplia y emocionante.

Declaraciones de la organizadora Valerie Jáquez

Durante la presentación, se destacó que el torneo cuenta con el aval de la Federación Dominicana de Golf (FEDOGOLF), cuyos representantes también participaron en la actividad de presentación.

"Quiero que Poeta Cup siga creciendo y que, con el tiempo, se convierta en algo que aporte al golf y al turismo deportivo en la República Dominicana. Creo firmemente en el potencial de mi país, en el valor del golf como experiencia y en lo que podemos construir a partir de esto", expresó Valerie Jáquez, organizadora del torneo.

En esta segunda edición, el torneo da un paso adelante en su evolución, apostando por una experiencia más completa donde cada detalle, desde la organización hasta las activaciones en el campo, suma valor a la propuesta general.