Rahm llega a un acuerdo con el circuito europeo y podrá jugar la Ryder Cup 2027

El golfista español Jon Rahm llegó a un acuerdo con el circuito europeo que le permitirá mantener su condición de miembro y seguir siendo elegible para la Ryder Cup del próximo año en Adare Manor, Irlanda.

En un acuerdo similar al que firmaron otros ocho golfistas de LIV -circuito saudita- en febrero, el español pagará todas las multas pendientes por haber disputado torneos que coincidieron en fechas con eventos del European Tour, conocido ahora como DP World Tour.

Rahm, ganador de dos majors, ha sido sancionado por tres torneos en conflicto esta temporada y tiene pendientes alrededor de 2 millones de libras (2,7 millones de dólares) en multas desde que se incorporó al circuito saudita en 2023.

El español también ha aceptado disputar los torneos del European Tour pactados para el resto de este año.

"El DP World Tour y Jon Rahm han llegado a un acuerdo sobre exenciones condicionales para jugar torneos que entran en conflicto con el LIV Golf durante el resto de su temporada 2026", afirmó un portavoz del DP World Tour.

"Esto implica el pago de todas las multas pendientes acumuladas desde 2024 hasta la fecha, junto con la participación en los torneos del DP World Tour acordados (al margen de los majors) durante el resto de la temporada 2026", añadió.

El jugador de 31 años, que debutó en la Ryder Cup en 2018, fue una de las elecciones del capitán para el torneo de 2025 en Bethpage Black, que ganó el equipo europeo.

Reacciones y futuro del circuito LIV Golf

En marzo, Rahm acusó al DP World Tour de "extorsionar a los jugadores" al explicar por qué no había firmado un acuerdo para saldar las multas por haber competido.

El Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita anunció la semana pasada que retirará su apoyo multimillonario a LIV Golf al final de la temporada, lo que arroja dudas sobre el futuro de este circuito.

Rahm abordó el tema este martes, afirmando que todos los actores del LIV tendrán sin duda que hacer "concesiones" para que este circuito, en busca de nuevos socios, pueda seguir adelante.

"Es un trabajo de equipo", consideró el español, doble defensor del título en la competición saudita, que habló antes del inicio de un torneo del LIV en Virginia, Estados Unidos.

Mientras que Brooks Koepka, otra estrella que se unió al LIV, ya optó a principios de año por reincorporarse al circuito estadounidense PGA —se puso en marcha para ello un dispositivo denominado "Returning Member Program"—, Rahm expresó su deseo de continuar.

"Ha sido muy divertido. Quiero seguir compitiendo" dentro del LIV, dijo.

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