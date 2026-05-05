LIV Golf confía en su supervivencia tras retirada de financiación saudita

LIV Golf perdió el apoyo financiero del fondo de inversión saudita ( FUENTE EXTERNA )

El director ejecutivo de LIV Golf, Scott O'Neil, expresó este martes su optimismo en encontrar nuevos patrocinadores que permitan la continuidad del circuito tras la retirada de la financiación saudita a final de esta temporada.

En la previa del torneo LIV Golf de Virginia, O'Neil dijo que ha mantenido conversaciones con posibles inversores mientras trabaja en un plan de negocio para presentar a jugadores y patrocinadores.

"Definitivamente no voy a hablar de los detalles específicos del plan", dijo O'Neil. "Pero es una estrategia que no va a sorprender a demasiada gente una vez que lo vean".

"Tuve alrededor de una docena de llamadas este fin de semana de posibles inversores", señaló. "Estaba dividido entre capital privado, oficinas familiares y luego los típicos individuos de alto patrimonio neto que invierten en deportes y equipos deportivos. Así que eso ha sido realmente positivo".

"Es el año que viene cuando vamos a hacer algunos cambios bastante significativos y de fondo", afirmó.

La comparecencia del ejecutivo fue la primera desde que el fondo soberano de Arabia Saudita (PIF) anunció la semana pasada que retirará su financiación a final del curso, lo que hizo explotar las dudas sobre un posible colapso de LIV Golf.

Con el grifo saudita, el circuito se comprometió a una inversión estimada en unos 5.000 millones de dólares desde su lanzamiento en 2022, con la que sedujo a muchas de las principales figuras del circuito estadounidense PGA, como el español Jon Rahm, así como a jugadores latinoamericanos como el chileno Joaquín Niemann y el mexicano Abraham Ancer.

Incluso con los cambios que se avecinan, O'Neil cree que los jugadores de LIV mantendrán su compromiso con el circuito.

"¿Creo que, cuando tengamos un plan de negocio y recaudemos dinero, este será el lugar que los jugadores elegirán? Sí, lo creo", dijo. "Tengo mucha confianza en que este es un lugar en el que los jugadores quieren estar".

Jon Rahm y la postura de los jugadores ante la crisis

- Rahm: "No veo muchas salidas" -

O'Neil también reveló que algunos de sus jugadores se ofrecieron a visitar firmas de capital privado para facilitar acuerdos que permitan sostener a LIV.

El propio Jon Rahm, que también compareció este martes ante la prensa, reconoció que serán necesarias concesiones de los golfistas para salvar el circuito.

En su caso, el ex número uno mundial aseguró que no está pensando en la forma de liberarse de su contrato con LIV, como hizo recientemente el estadounidense Brooks Koepka, de vuelta a PGA.

"No veo muchas vías de salida y, a día de hoy, no estoy pensando realmente en ello, ya que todavía tenemos una temporada por jugar y (torneos) Majors por disputar", dijo el español en el Trump National Golf Club de Washington DC.

"Me quedan varios años de contrato y estoy bastante seguro de que hicieron un muy buen trabajo cuando lo redactaron", dijo el ganador de dos títulos de Grand Slam.

Pese a expresar numerosas veces su fidelidad a PGA, el jugador vasco se unió a LIV Golf en 2024 con un contrato del que no se ofrecieron detalles públicos pero que se estimó que podría reportarle ganancias superiores a los 500 millones de dólares.

Rahm sí reconoció que para los jugadores resultó un shock el fin de la financiación del PIF, ya que se les había asegurado que el respaldo se mantendría durante los próximos años.

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