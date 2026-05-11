VISTAS Golf & Country Club se prepara para su primera "Ryder Cup" tras exitoso Draft de jugadores

El señor Marcos Malespín, Presidente de VISTAS Golf & Country Club, en el centro, junto a los capitanes Franklin Frías (izquierda) del equipo azul y Yovanny Marte del equipo rojo

El prestigio y la competitividad se darán cita en VISTAS Golf & Country Club para la celebración de la primera edición de la RYDER CUP by VISTAS.

El torneo se llevará a cabo el próximo fin de semana, los días sábado 16 y domingo 17 de mayo, en el emblemático campo de golf signature diseñado por Greg Norman.

Un Draft de selecciones que marcó el inicio como antesala a este esperado torneo, el club realizó recientemente la ceremonia oficial de Draft para la conformación de los equipos.

El evento tuvo lugar en el patio del cigar lounge de Cigarros LINGA, propiedad de Jonathan Almánzar, donde se definieron los 116 jugadores que verán acción, divididos en dos equipos de 58 integrantes cada uno.

El señor Marcos Malespín, presidente de VISTAS Golf & Country Club, tuvo a su cargo las palabras centrales del encuentro, destacando el espíritu de comunidad y sana competencia que motiva esta iniciativa.

Los competidores

Los capitanes y el origen del torneo La rivalidad deportiva estará liderada por dos figuras clave del club:

* Equipo Azul: Capitaneado por Franklin Frías, presidente de la Liga de Golf Miembros de VISTAS (MIV).

* Equipo Rojo: Liderado por Yovanny Marte, vicepresidente de la Liga MIV.

La RYDER CUP by VISTAS nace como una iniciativa de destacados miembros del club, entre ellos Rufino Santos, Philip Díaz, Rafael Pérez, Wenchy Peralta, Renato Liriano, Magin Díaz, Freddy Almonte y Rafael Rubiera, entre otros, quienes junto a los capitanes buscaron crear un formato de competencia de alto nivel para la membresía.

Organización y Veeduría La ceremonia de selección fue moderada por el Gerente General del Club, Víctor Gómez Casanova, quien anunció la conformación de una comisión de testigos y veeduría para garantizar la transparencia del torneo.

Se confirmó además la presencia del presidente de la Federación Dominicana de Golf (FEDOGOLF), el señor Enrique Valverde, quien ha sido invitado de honor para realizar el saque de honor que dejará formalmente inaugurada la competencia del próximo sábado.

Dirección Técnica Para asegurar la excelencia operativa, la dirección técnica y supervisión estará bajo la responsabilidad de una comisión mixta integrada por los capitanes de ambos equipos, con el apoyo de los ejecutivos del club: Marcos Malespín, Víctor Gómez Casanova, Ricardo Natero y el profesional del campo (PRO), José Tejada.

Importantes empresas como AFP Reservas, La Colonial de Seguros, United Brans con sus marcas Cerveza Heineken y Ron Siboney, Agua CRYSTAL, Constructora Malespín, Refricentro Rubiera, FERRET, Capitalia, DomDental, Eddy´s Tours, Air Century, Constructora GRAMA, Portal, MCW group, La Famosa, Cigarros LINGA y Café Santo Domingo, serán parte de los patrocinadores de la RYDER CUP by VISTAS.